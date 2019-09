Avec Ambient Mode, les smartphones et les tablettes se transforment en Nest Hub

Comme dans tous les salons de ce genre, les enceintes connectées et les assistants numériques ont une place importante à l’IFA de Berlin. Et Google en profite bien entendu pour faire des annonces en lien avec Google Assistant.

Cette année, l’une des nouveautés de Google à l’IFA est le nouveau mode baptisé « Ambient Mode » sur Google Assistant. En substance, lorsque la fonctionnalité est activée, celle-ci transforme le smartphone ou la tablette de l’utilisateur en écran connecté, comparable au Nest Hub. « Pendant que votre appareil mobile se charge sur une table de chevet, une table de salon ou un comptoir de cuisine, il peut vous aider à rester au top de votre journée », explique Chris Turkstra, Product Management Director de Google Assistant.

Un nouvel usage pour les smartphones et pour les tablettes ?

Depuis cette interface visuelle, l’utilisateur peut accomplir des tâches sans avoir à déverrouiller son appareil, comme regarder les notifications, démarrer une playlist, contrôler des objets connectés compatibles ou programmer un rappel. L’Ambient Mode peut également afficher des photos.

Malheureusement, Google n’annonce cette fonctionnalité que pour une poignée d’appareils : le Lenovo Smart Tab M8 HD et le Lenovo Yoga Smart Tab lorsque ceux-ci sont posés sur leurs socles de recharge, et les Nokia 7.2 et 6.2 lorsque ceux-ci sont en train de charger.

Pour le moment, il s’agit donc d’une exclusivité pour quelques modèles. Néanmoins, Google pourra difficilement garder cette exclusivité pendant longtemps, étant donné qu’il s’agit surtout d’une nouveauté logicielle.

D’ailleurs, on notera qu’une fonctionnalité similaire est déjà disponible sur les smartphones Pixel 3 et Pixel 3 XL, lorsque ceux-ci sont connectés au socle Pixel Stand.