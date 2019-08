Avec cette extension, vous pouvez regarder Netflix en étant couché

Netflix dispose de nombreuses extensions ou applications imaginées par des développeurs indépendants. L’un d’entre eux a par exemple imaginé un service qui laisse à penser que vous êtes en pleine vidéoconférence… Alors que vous regardez votre film ou votre série préférée.

Netflix Flip, l’extension pour regarder Netflix couché

Si cette extension, baptisée Netflix Flip, ne devrait pas interférer directement avec votre travail, elle a l’avantage de répondre à une problématique connue par de nombreux adeptes des services de streaming. En effet, beaucoup regardent une série ou un film le soir, parfois dans leur canapé ou dans leur lit. En ce sens, certains de ces utilisateurs adoptent la position couchée lorsqu’ils sont devant l’écran, mais tout le problème réside dans le fait que celui-ci reste droit, empêchant parfois de bien lire les sous-titres ou de distinguer les détails de l’action.

C’est justement ce problème que Netflix Flip résout, puisque l’extension permet de basculer l’écran en question. Disponible sur Chrome, celle-ci offre « une vision confortable lorsque vous êtes couché sur le côté du lit ». S’il est possible d’incliner l’écran à 90°, il est également possible de choisir votre angle de prédilection en fonction de votre position favorite. De la même façon, l’extension offre la possibilité de zoomer en avant et en arrière pour mieux voir de n’importe quelle distance.

Pour utiliser Netflix Flip, il suffit de se rendre sur la page web dédiée à l’extension et de cliquer sur « Ajouter à Chrome » puis de valider l’ajout. Dès lors que l’outil est ajouté à votre navigateur, vous pouvez vous rendre sur Netflix, choisir ce que vous allez regarder et cliquer sur l’icône dédiée à l’extension. Vous pourrez alors choisir entre les options « Rotate », « Zoom in » ou « Zoom out ».