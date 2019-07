Cette extension vous permet de regarder Netflix discrètement au travail

Si Netflix teste actuellement un mode picture-in-picture pour que les utilisateurs puissent profiter de son service de streaming discrètement, il existe une extension qui propose une fonctionnalité assez similaire. Et autant dire qu’elle risque de faire baisser le taux de productivité sur les différents lieux de travail.

Hangouts Netflix, pour une conférence avec les personnages de Stranger Things

En effet, l’extension Netflix Hangouts vous permet de regarder des séries et des films sur la plateforme de streaming en toute discrétion. Et pour cause, celle-ci laisse à penser que vous êtes occupé à une conférence téléphonique… Ce qui n’est évidemment pas le cas du tout. En conséquence vous pouvez afficher les différents écrans de vos faux collègues, et votre série sur le côté.

Pour utiliser l’extension Netflix Hangouts, vous devez nécessairement utiliser le navigateur web Chrome. Par la suite, il vous suffit d’ajouter l’extension et de vous rendre sur votre compte Netflix. Dès lors que vous cliquez sur celle-ci quand vous regardez un contenu sur la plateforme de streaming, quatre écrans s’affichent donc avec des boucles vidéo de faux collègues en train d’avoir une discussion. Vous pourrez contrôler votre série directement dans l’écran situé en bas à droite, de façon traditionnelle.

Évidemment, le design de l’extension Netflix Hangouts n’est pas sans rappeler celui de Hangouts, l’application professionnelle de Google qui permet de réaliser des vidéoconférences. L’outil reprend donc les codes d’une messagerie, avec le bouton pour raccrocher et celui pour rajouter des personnes à la conversation ou couper le micro. Si l’on suppose que personne ne s’attarde trop sur votre écran derrière votre dos, le subterfuge semble plausible.

De quoi prétexter un rendez-vous vidéo important pour regarder la dernière saison de Stranger Things en pleine journée de travail, en somme.