Avec cette fonctionnalité, Spotify veut devenir un vrai réseau social

Avez-vous déjà été sur Spotify, et remarqué à quel point la plateforme était loin d’être en phase à vouloir vous laisser avoir des interactions avec vos amis ? Qu’il s’agisse de la plateforme de streaming musicale suédoise, ou n’importe quel autre service actuellement disponible (Deezer, Apple Music, Amazon Music Unlimited, …), les fonctionnalités empruntées aux réseaux sociaux sont rares, voire inexistantes.

Mais grâce à une découverte dans la page source de Spotify, il vient d’être repéré qu’un tout premier outil de partage de musique à nos amis est à l’étude sur l’application aux 113 millions d’abonnés premium. Il s’agira d’un onglet spécial, baptisé « Tastebuds », et qui pourrait venir s’intégrer aux côtés des menus « Bibliothèques » et « Parcourir ». Difficile à dire si « Tastebuds » verra effectivement le jour. En tout cas, son développement est à l’étude.

Une fonctionnalité sociale à l’approche sur Spotify

C’est bien la première fois que Spotify développe une fonctionnalité aussi poussée dans l’univers du réseau social. La tendance actuelle va dans le sens contraire, avec la suppression des rares fonctions d’interactions avec les autres utilisateurs sur la plateforme : on ne peut plus partager des musiques directement (il faut passer par des réseaux sociaux ou des messageries), et le seul moyen de découvrir ce que nos amis écoutent est de passer par la version ordinateur de la plateforme, et d’avoir connexion avec des comptes Spotify reliés à Facebook.

Avec « Tastebuds », ce sera totalement différent. Les utilisateurs pourront désormais découvrir de nouveaux artistes et de nouveaux titres musicaux grâce à aux profils de leurs amis. En recherchant le nom d’un autre utilisateur, depuis la barre de recherche proposée sur « Tastebuds », nous pourrons ainsi en savoir plus, notamment sur les titres les plus écoutés par notre amis. Pour le moment, il est impossible d’en savoir plus sur les caractéristiques de ce menu. Sur l’interface de la plateforme, Spotify indique seulement : « Maintenant, vous pouvez découvrir la musique grâce à vos amis dont vous faites confiance. »

Pourquoi l’univers social est un risque pour Spotify ?

Cette fonctionnalité n’est en aucun cas certaine de sortir véritablement. Spotify n’a absolument pas commenté la découverte de Jane Manchun Wong, experte en informatique pour Tech Crunch et à l’origine de cette trouvaille. Néanmoins, il est possible de s’apercevoir de la réalité de cette nouveauté à venir. L’experte informatique a remarqué que le lien URL était d’ores et déjà disponible : découvrez-le en tapant https://open.spotify.com/tastebuds.

L’arrivée de cette nouveauté – si elle est amenée à être confirmée – viendra marquer un grand coup sur le marché. Car bien qu’une majeure partie de la communauté d’utilisateurs serait ouverte à ce que ces plateformes de streaming musicales se tournent davantage vers des concepts empruntés aux vrais réseaux sociaux, des problèmes persistes.

Ce n’est pas pour rien que Spotify souhaite que chaque utilisateur découvre ses titres et artistes indépendamment de ses amis. Ajouter un aspect social à son application serait une bonne chose pour augmenter la durée d’écoute et le sentiment d’attache des utilisateurs à leur plateforme d’écoute, mais d’un point de vue économique, les choses se compliquent.

En effet, si les utilisateurs commencent à découvrir des nouveaux titres et artistes en se penchant simplement sur les goûts de leurs amis, Spotify laisse de côté une partie de ses rentrées d’argent. A ce jour, les labels peuvent dépenser des grosses sommes pour faire en sorte qu’un nouvel album soit écouté sur la toile. Spotify, comme les autres plateformes, prône alors le plus possible leur maîtrise des propositions d’écoutes à leurs abonnés, pour proposer aux artistes une garantie forte d’écoute de leur nouvel album.

Avec Tastebuds, Spotify pourrait donc faire un sacré pari. Il faudra que les utilisateurs réceptionnent au mieux ce nouveau menu, mettant en « public » des informations peut-être jugées confidentielles pour certains, mais qui plairont aux plus mélomanes, en quête d’inspiration de nouveaux artistes. Il est certain que si Spotify introduit cette fonctionnalité, elle fera en sorte de le faire délicatement, sans faire perdre la confiance de ses autres clients : les artistes.