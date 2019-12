Netflix va diffuser une série sur la création de Spotify

Si vous utilisez à la fois Spotify et Netflix, voici une bonne nouvelle. Cette semaine, Netflix annonce la création d’une série sur la création du géant européen du streaming musical.

Pour le moment, on ne connait pas le titre de cette série. Mais dans un communiqué, Netflix indique que celle-ci évoquera « la start-up suédoise qui a secoué toute l’industrie de la musique et qui est devenue l’un des principaux services de musique au monde. »

On sait également que la série de Netflix sera basée sur le livre « Spotify Untold » de Sven Carlsson et Jonas Leijonhufvud. Celle-ci sera produite par la société Yellow Bird UK. Le réalisateur sera Per-Olav Sørensen et la productrice exécutive sera Berna Levin.

Quand Netflix fait l’éloge de son équivalent dans l’industrie musicale

« L’histoire fondatrice de Spotify est un excellent exemple de la façon dont une histoire locale peut avoir un impact mondial. Nous sommes vraiment ravis de donner vie à cette histoire à succès et nous sommes impatients de poursuivre notre excellente collaboration avec le réalisateur Per-Olav Sørensen et l’équipe de Yellow Bird UK », a déclaré Tesha Crawford, responsable des contenus originaux de Netflix pour l’Europe du Nord.

Cette série se focalisera sur la façon dont les entrepreneurs Daniel Ek et Martin Lorentzon ont révolutionné toute l’industrie musicale grâce à leur offre de streaming gratuite et légale, à un moment où les poids lourds de l’industrie avaient du mal à lutter contre le piratage de contenu en ligne.

« C’est un conte de fées continu dans l’histoire moderne sur la façon dont les enfants prodiges suédois ont changé l’industrie de la musique pour toujours. L’histoire est vraiment excitante et stimulante. Difficile car l’histoire de Spotify n’est pas encore terminée – elle tourne toujours à grande vitesse et changera probablement pendant que nous travaillons sur le projet », explique le réalisateur Per-Olav Sørensen.