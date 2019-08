Avec cette MAJ, tout le monde peut créer facilement des filtres Snapchat

En décembre 2017, Snapchat lançait son logiciel Lens Studio dans le but de faciliter la création de filtres pour tous. Si le logiciel a bien évolué depuis ses débuts, la création d’un filtre Snapchat n’est pas si évidente pour un novice. Le réseau social vient de dévoiler à cet effet une mise à jour qui devrait rendre le processus encore plus simple. Une visite guidée interactive permet de guider pas à pas les nouveaux créateurs afin de concevoir leur premier filtre en réalité augmentée. Snapchat a aussi mis en place des modèles de filtres afin de connaître les nouvelles fonctionnalités proposées par la mise à jour.

Des dizaines de modèles pour se lancer

Par exemple, Portrait Particles est un gabarit qui permet aux créateurs d’ajouter des éléments personnalisés derrière la tête des utilisateurs. Face in Video, quant à lui, permet de traquer la tête d’un individu lors d’une vidéo, alors que Countdown permet de créer des filtres en rapport avec un décompte, en offrant la possibilité d’y ajouter des éléments en 3D comme des lunettes ou autres masques. D’autres modèles sont également disponibles comme Hair Color qui, comme son nom l’indique, gère la couleur des cheveux, ou encore Make-up qui permettra de simuler du maquillage en réalité augmentée, exactement comme le propose Instagram avec les célèbres filtres de Kylie Jenner.

En plus des filtres classiques qui s’appliquent, en grande partie, sur le visage, la mise à jour permet également de créer très simplement des Landmarkers. C’est à dire des filtres en rapport avec l’endroit où l’utilisateur se trouve. Lens Studio 2.1 propose désormais 14 modèles dont la tour Eiffel, le Palais de Buckingham, ou la tour de Pise.

De plus, il semblerait que Snapchat ne soit pas décidé à s’arrêter en si bon chemin continuerait de développer son logiciel. C’est en tout ce que l’on comprend lors de l’annonce de la mise à jour : « Nous travaillons toujours à améliorer votre palette créative avec de nouveaux modèles et de nouvelles fonctionnalités. »

Si Instagram ne s’est pas gêné pour plagier le concept des filtres Snapchat, en plus du format story, l’application au fantôme ne baisse pas les bras et continue d’innover dans le but de rendre la création de filtres toujours plus facile.