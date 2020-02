Avec « Emoji Kitchen », des dizaines de « nouveaux » emojis s’invitent dans Gboard

Une nouvelle fonction « Emoji Kitchen » amusante sur Gboard

On a beau disposer désormais de très (trop) nombreux emojis pour égayer nos messages, il manque toujours cet emoji en particulier qui aurait été parfait pour ponctuer cette phrase, ou afficher telle ou telle émotion. Ainsi, le clavier Gboard de Google se pare d’une nouvelle fonction baptisée « Emoji Kitchen », qui va se charger de créer une myriade de nouveaux emojis… à partir de ceux déjà existants.

En effet, le système mis au point par Google se charge de faire fusionner deux emojis pour en mettre au point un tout nouveau. Malheureusement, à l’heure actuelle, il n’est pas possible de choisir soi-même les deux emojis qui seront mélangés, et il faut donc s’en remettre à l’IA de Google pour espérer que celle-ci devine ce que l’on a en tête.

Fuuuuuuuusion !

Le fonctionnement est plutôt simple, puisqu’il suffit, via Gboard, de sélectionner un emoji, puis d’attendre quelques secondes, le temps que Google élabore diverses recettes pour afficher de nouveaux emojis, dérivés évidemment de celui qui a été sélectionné en amont. Ainsi, le système « Emoji Kitchen » peut par exemple faire fusionner les emojis « coeur » et « caca » pour faire une crotte amoureuse.

Les ingénieurs de Google se sont visiblement beaucoup amusés à mélanger les emojis, puisqu’un même personnage, par exemple l’emoji « cow-boy », peut être transformé en « singe cowboy », en « bisou cowboy », en « fantôme cowboy », en « love cowboy », en « coeur cowboy »… Bref, vous avez saisi le principe.

Selon Google : « le langage est infiniment créatif, tout comme l’art et la musique, et avec Emoji Kitchen, le clavier de votre téléphone devient une toile d’expression encore plus riche. » Google précise que cette nouvelle fonction « Emoji Kitchen » est actuellement en cours de déploiement sur Gboard (pour Android).