Avec la Xbox Scarlett, Microsoft veut proposer plus que de bons graphismes

C’est lors d’une visite en Asie que le patron de la firme Xbox, Phil Spencer, s’est entretenu avec le média Famitsu, et c’est avec eux qu’il a pu échanger sur les projets du géant américain et l’arrivée de la Xbox Scarlett prévue pour les fêtes de fin d’année 2020. Phil Spencer a bien insisté sur le fait que Microsoft cherche à proposer une multitude de choses et pas seulement des graphismes incroyables !

Xbox Scarlett : Microsoft n’est pas pressé

Ce n’est un secret pour personne, la Xbox est loin d’être une machine qui s’impose en Asie. C’est ainsi dans l’optique de renforcer la marque sur ce territoire que Phil Spencer multiplie les déplacements au pays du soleil levant. Lors de sa dernière visite, le patron de la branche Xbox chez Microsoft s’est entretenu avec le magazine Famitsu pour parler de la Scarlett, fraîchement annoncée lors de l’E3 2019, mais aussi des prochains projets Xbox et de leur stratégie. On y apprend ainsi que l’idée des somptueux graphismes n’est pas la seule priorité d’Xbox.

Phil Spencer indique que les équipes de développement ne veulent pas « se concentrer uniquement sur les graphismes », mais cherchent également à offrir quelque chose de nouveau en termes de ressenti en jouant. De ce fait, cela passera forcément par la puissance du processeur, sur la capacité de stockage, sur la bande passante mémoire et sur la puissance des GPU purs et durs qui seront dans la console.

Spencer rappelle qu’avec la Xbox One X, Microsoft est déjà capable de proposer une machine performante qui fait tourner la plupart des jeux, même les plus complexes en 4K natif. Ainsi, la firme n’est pas pressée de lancer la Xbox Scarlett et il n’était pas du tout nécessaire de lancer cette machine avant 2020.

Xbox Scarlett : Le nom définitif trouvé, mais encore secret !

Enfin, Phil Spencer annonce que le nom Scarlett n’est pas le nom officiel, mais qu’il s’agit bien entendu du nom de code du projet. Le patron de la branche Xbox avoue que le nom définitif de la prochaine Xbox est d’ores et déjà trouvé et validé, mais qu’il restera secret pour le moment et qu’ils ne savent pas encore quand est-ce que ce dernier sera dévoilé !

