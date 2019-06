Tout ce qu’il faut savoir sur le Project Scarlett, la nouvelle console Xbox !

Cette semaine, lors de l’E3 2019 à Los Angeles, Microsoft à fait un pas vers le futur en dévoilant officiellement le « Project Scarlett ». Ce projet en question sera le nom de code de la prochaine Xbox de Microsoft et qui d’ores et déjà prévue pour la fin d’année 2020. Du coup, que pouvons-nous dire pour le moment sur cette nouvelle console ?

Microsoft – Project Scarlett quatre fois plus puissant que les Xbox d’aujourd’hui !

Après l’entrée en scène de Google (Stadia) en mars, puis celle de Sony (PlayStation 5) en avril, on avait hâte de voir l’entrée en scène de Microsoft (Xbox) lors de sa conférence de presse en prévision de l’E3 2019 à Los Angeles. Et bien, cette prise de parole a bien eu lieu, mais nous restons sur notre faim ! Car oui, Microsoft n’a pas souhaité trop en dire (pour ne pas trop se livrer à la concurrence ? Pour patienter car la console arrivera pour fin 2020 ? Surement).

Nous apprenons ainsi que cette Xbox Scarlett permettra aux joueurs :

D’optimiser les jeux en 8K et proposer jusqu’à 120 FPS

Une puce custom AMD

Elle permettra le Ray Tracing

Processeur APU avec grosse mémoire vive GGDR6

Quatre fois plus puissante que la Xbox One X

Quarante fois plus de performance

Disque Dur SSD qui permettra de supprimer les temps de chargements

Toute cette belle technologie prévue pour Noël 2020. Nous ne pensons pas trop nous mouiller si on vous annonce dès maintenant le mois de novembre 2020 ! Car en effet, l’ensemble des machines Microsoft sont sorties en novembre !

Xbox – 15 Novembre 2001

Xbox 360 – 22 Novembre 2005

Xbox One – 22 Novembre 2013

Xbox One X – 7 Novembre 2017

Xbox Scarlett – Novembre 2020 ?

Concernant son prix, là encore nous ne pensons pas nous mouiller si l’on vous annonce un prix estimé entre 399,99€ et 499,99€ ! Quitte à vendre à perte, il est certain que les consoles de nouvelle génération, bien qu’elle soit ultra-puissante, ne proposent pas un prix plus élevé que la barre psychologique des 500€. On se rappelle le fiasco de la PlayStation 3 à 600€. On se rappelle des reproches envers Microsoft et les 500€, soit 100€ de plus que la PS4. Il y’a de fortes chances pour que le prix des deux consoles soit identique, et compris entre 400 et 500€.

Alors bien entendu, il ne s’agit pas là de toutes les caractéristiques de la console, et Microsoft devrait dévoiler beaucoup plus de choses dans les prochains mois concernant cette nouvelle console. Comptez sur Presse-citron pour vous communiquer tous les éléments sur les prochaines consoles !