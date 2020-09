Avec l’Oppo Watch et les true wireless Enco W51, Oppo attaque Apple sur tous les fronts

Vous n’avez pas fini d’entendre parler d’Oppo. Depuis 2019, le fleuron de l’innovation du groupe BBK (OnePlus, realme, Vivo, Oppo) multiplie les lancements de smartphones. Son produit phare : le Find X2 Pro, un smartphone qui entre en concurrence directe avec l’iPhone 11 Pro Max et consorts.

À l’instar de certains de ses compatriotes, le chinois a compris que le succès d’Apple reposait aussi sur son écosystème. À ce petit jeu le californien se montre particulièrement doué : l’Apple Watch s’est vite imposée comme la référence absolue des montres connectées alors que les AirPods ont lancé une nouvelle tendance dans l’univers de l’audio.

Ce sont ces deux produits qu’Oppo vise avec l’Oppo Watch et les Enco W51. Si les écouteurs true wireless ne semblent pas particulièrement tirer leur épingle du jeu (en tout cas sur le papier), la montre connectée pourrait bien trouver son public auprès des utilisateurs de smartphones Android.

Oppo Watch : l’Apple Watch de l’univers Android ?

Dévoilée en Chine en mars 2020, l’Oppo Watch avait fait couler beaucoup d’encre. En cause, son design très « inspiré » de celui de l’Apple Watch. À première vue rien ne distingue en effet les deux modèles même si Oppo a intégré un écran incurvé AMOLED de 1,91 pouces dont il semble très fier.

On ne s’attardera pas sur la partie matérielle. En bref, l’Oppo Watch embarque une batterie de 430 mAh pour une autonomie annoncée de 36h en utilisation standard (recharge de 0 à 100% en 75 minutes), 8 Go de mémoire interne, 1 Go de RAM, une connexion WiFi et Bluetooth 4.2, le tout dans un format contenu (46 x 39 x 11,35 mm) et un poids plume (39,3 g).

La principale force de l’Oppo Watch réside dans son interface reposant sur Wear OS 2.18. Cela signifie qu’elle n’est pas seulement optimisée pour les appareils d’Oppo mais l’ensemble du parc Android. Les utilisateurs d’iPhone peuvent également se laisser tenter mais ne bénéficieront pas de toutes les fonctionnalités.

Avec un smartphone Android, on retrouve l’ensemble des fonctionnalités de l’OS de Google avec quelques petites bonus comme le coach sportif qui vous réveillera pour bouger votre sexy body pendant 5 minutes. Mention spéciale à la fonction permettant de personnaliser le cadran en fonction de votre tenue du jour.

Disponible dès le 2 octobre en France, l’Oppo Watch sera déclinée en deux versions : 41 mm à 249 euros (sans écran incurvé) et 46 mm à 329 euros (avec écran incurvé). Une troisième itération 46 mm 4G sera commercialisée le 22 octobre au prix de 349 euros. Des tarifs agressifs qui pourraient bien séduire une grande partie des utilisateurs de smartphones Android.

Oppo Enco W51 : la réduction de bruit active à moins de 100 euros

Oppo en a également profité pour présenter les Enco W51. Dans le viseur, les AirPods Pro d’Apple. Car malgré leur prix mini (99 euros seulement), les Enco W51 embarquent bien une technologie de réduction de bruit active. Ils se positionnent ainsi comme les true wireless avec ANC les plus abordables du marché. Un pied de nez à Samsung et Huawei qui ont pourtant multiplié les tentatives.

Reste à voir maintenant si les Enco W51 se montreront à la hauteur en termes de qualité audio. Oppo promet une réduction de bruit de -35 dB ainsi qu’une autonomie de 4h en écoute continue (24 heures avec le boîtier). Cerise sur le gâteau, les Enco W51 se connectent en Bluetooth 5.0, sont certifiés IP54 et sont compatibles avec la recharge sans fil. Dommage qu’ils aient un nom à dormir debout.