Avec Minecraft, la PS4 fait un pas de plus vers le cross-plateforme, un bon signe pour 2020 et la PS5 ?

Depuis quelques années maintenant, Microsoft se bat pour rendre le jeu vidéo plus ouvert et accessible, notamment par le jeu en ligne avec les serveurs cross-plateforme permettant aux joueurs Xbox One de jouer avec des joueurs PC, des joueurs Switch et même des joueurs mobiles sur Fortnite. Si Nintendo a tendance à suivre l’exemple, Sony était toujours le dernier acteur assez réticent à l’idée de faire jouer tous les joueurs ensemble.

Pourtant, depuis quelques mois, le constructeur japonais commence à lâcher du lest avec l’autorisation sur Rocket League, Fortnite et même Minecraft. Au mois d’octobre dernier, Sony annonçait officiellement que le cross-plateforme allait arriver sur PS4 pour l’ensemble des jeux compatibles. Aujourd’hui, c’est le phénomène Minecraft qui s’ajoute à la liste !

Minecraft avec qui vous voulez !

C’est donc sur sa chaîne YouTube officielle que PlayStation a mis en ligne le trailer de Minecraft : Bedrock Version. Dans ce trailer d’un jeu PS4, on peut voir un joueur jouer sur Nintendo Switch ainsi que sur Xbox One. Une vidéo que l’on n’aurait pas imaginé voir il y a de ça quelques mois et pourtant.

Sony se décide enfin à accélérer le mouvement et rend l’un des jeux les plus populaires de ces dernières années compatibles avec le fameux cross-plateforme qui permet donc aux joueurs Minecraft sur Xbox One, ainsi qu’aux joueurs Minecraft sur Nintendo Switch de jouer, explorer, construire et survivre ensemble sur PS4 et vice-versa !

Après avoir autorisé cette fonctionnalité sur PUBG, Fortnite et Rocket League, PlayStation continue d’ouvrir ses serveurs. Un bon signe pour l’arrivée de la next-gen l’année prochaine.

Le cross-plateforme sur PS5 obligatoire pour Sony ?

Si Sony a eu le vent en poupe tout au long de cette génération, où le constructeur n’aura jamais été inquiété grâce à une communication drôlement bien menée et surtout, la facilité de répondre aux attentes des joueurs. Il n’en sera pas de même sur PS5.

En effet, à chaque lancement de nouvelles générations, les compteurs sont remis à zéro. Et depuis quelques mois maintenant, Microsoft remonte beaucoup dans les sondages en étant les premiers à lancer le cross-plateforme, à proposer la rétrocompatibilité, et en se montrant de plus en plus à l’écoute des joueurs. Une chose est sûre, Microsoft est bien armée pour attaquer la prochaine génération, et Sony va devoir se tenir prêt pour répondre !