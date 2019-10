La PS4 va (enfin) autoriser le cross-play pour jouer avec les joueurs Xbox, Switch ou PC

Le « Cross-Play », un rêve pour les joueurs longtemps considéré comme un fantasme qui n’arriverait jamais. Et pourtant, depuis quelques mois c’est une réalité sur Xbox One, PC et Nintendo Switch. Malheureusement, Sony et sa PlayStation 4, leader du marché, ne l’entendaient pas de cette oreille refusant à de nombreuses reprises d’intégrer cette fonctionnalité à sa console. Mais cette époque est bientôt derrière nous !

Jouons tous ensemble, au delà des frontières !

Si l’année dernière PlayStation avait commencé à lâcher du lest, avec les premiers tests de cross-play sur Fortnite, cependant, le cross-play n’est jamais réellement arrivé sur la machine de Sony. Cette décision n’a pas attiré les éloges des joueurs qui reprochaient à Sony de ne pas évoluer et de rester dans son camp.

Ainsi, trois jeux proposés une béta du cross-play avec Fortnite, Rocket League et PUBG. Aujourd’hui, c’est officiel, Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment vient de l’annoncer officiellement. La phase béta du cross-play est désormais terminée. Ainsi, cette fonctionnalité va bientôt arriver en version définitive et sur plusieurs jeux.

Le prochain jeu qui bénéficiera de cette fonctionnalité est le prochain Call of Duty Modern Warfare qui arrivera le 25 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Cependant, d’anciens jeux populaires comme Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption II et dernièrement un certain Borderlands 3 peuvent profiter de cette fonctionnalité. D’autant plus que Gearbox, les développeurs de Borderlands semblaient très intéressés par cette fonctionnalité.

C’est dans une déclaration relayée par le magazine Wired, Jim Ryan avoue que cette décision est en partie pour faire plaisir aux joueurs. Justifiant le fait qu’il est important de séduire ces derniers à l’approche de la nouvelle génération.

Le succès de la plateforme actuelle ne garantie pas la victoire la prochaine fois. Donc le principal axe de mon énergie directive est d’éviter la complaisance.

Il faut rappeler qu’une fois la fonctionnalité du cross-play activée par Sony sur la PlayStation 4, ce sera aux développeurs de prendre la décision d’intégrer ou non cette fonctionnalité à leurs jeux. Ainsi, il se pourrait que dès l’année prochaine il puisse y avoir de nombreux jeux qui s’ajoutent à la liste.