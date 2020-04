Avec sa prochaine Galaxy Tab, Samsung devrait faire mal à l’iPad Pro

Alors qu’Apple domine largement le marché des tablettes, la plupart des constructeurs sous Android ont préféré renoncer. Quelques irréductibles persistent comme Huawei (avant l’embargo) ou encore Samsung.

Justement, Samsung parvient encore à stabiliser ses ventes de tablettes, et il faut dire qu’elles n’ont pas grand-chose à envier aux iPad. Équipés de superbes écrans Super AMOLED, et des matériaux dernier cri, les Galaxy Tab sont de très bons produits.

Cette semaine un nouveau rapport rédigé par le média SamMobile a dévoilé quelques informations sur les prochaines Galaxy Tab, en notamment en ce qui concerne leur taille. En effet, la dernière tablette Samsung en date est la Galaxy Tab 6, elle est disponible qu’en une seule version de 10.5 pouces. À titre de comparaison, le dernier iPad Pro de 4e génération est disponible en 11 pouces ou en 12,9 pouces.

Une véritable alternative à l’iPad Pro ?

Pour tenter de recoller à leurs principaux concurrents, les prochaines Galaxy Tab devraient proposer deux versions l’une de 11 pouces et l’autre de 12,4 pouces. Avec ces arguments, Samsung compte grappiller davantage de parts de marché à Apple en proposant des alternatives décentes à l’iPad Pro 2020.

Concernant le reste des caractéristiques techniques, le rapport est un peu plus évasif, mais rapporte tout de même que les tablettes seront équipées du « dernier processeur », tout en profitant de la connectivité 5G et d’une configuration photo entièrement revue. Sans surprise, les prochaines Galaxy Tab seront sous Android 10, et bénéficieront d’une autonomie bien plus large.

Pour le moment, aucune date de lancement n’a été officialisée, cependant il serait fort probable que les Galaxy Tab de dernière génération débarquent au troisième trimestre 2020. Si l’on se fie aux habitudes de la firme coréenne, la Galaxy Tab S6 avait été lancée en juillet de l’année dernière. Cela signifierait que les prochaines Galaxy Tab seront présentées avant les tant attendus Galaxy Note 20.