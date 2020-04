Le Galaxy Note 20+ sera-t-il moins puissant que l’iPhone 12 ?

Cette semaine, Geekbench a mis en ligne le benchmark d’un smartphone portant le nom : SM-N986U. Selon plusieurs sources dont le média américain SamMobile, il s’agirait d’un nom de code pour désigner le futur Galaxy Note 20+.

Si l’on en croit les informations données par ce benchmark, le Galaxy Note 20+ devrait embarquer la dernière Snapdragon 865, et tournerait sous Android 10, jusque là rien de très surprenant. Ce qui plus étonnant, c’est la quantité de RAM, en effet alors que le Galaxy S20 5G intègre 12 Go de RAM, le Galaxy Note 20+ affiche comme la version 4G du Galaxy S20 : 8 Go de RAM.

Attention il est important de préciser que ce premier benchmark est à prendre avec des pincettes, il s’agit vraisemblablement d’une première version de smartphone que pourrait être largement différente des modèles qui devraient être commercialisés aux alentours de la rentrée 2020.

Toutefois, ces résultats restent bien en dessous de ceux de l’iPhone 12 qui ont également fuité à la mi-mars. Pour rappel, les scores de référence de l’iPhone 12 étaient de 1 658 Single Core et de 4 612 Multi Core, il semble donc que sa puce Bionic A14 battra le Snapdragon 865. C’est déjà le cas depuis des années, en fait si les puces Apple sont plus performantes, les Qualcomm sont quant à elle plus efficaces sur le point énergétique. De plus, à un tel niveau de performance, très peu d’utilisateurs sont capables de différencier les deux SoC.

Autre information importante, si Sammobile a évoqué le Soc Snapdragon 865, il se pourrait également qu’il s’agisse de la Snapdragon 865+ qui devrait apparaitre d’ici la fin de l’année. Il nous manque plus qu’à attendre d’autres informations plus précises pour en savoir davantage.