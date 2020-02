Avec SWYP, YouPorn va glisser encore plus

Quand les sites pour adultes s’inspirent des apps pour enfants, cela donne SWYP, une web app lancée ce jour par le géant YouPorn, qui inaugure ainsi une nouvelle façon de consommer ses contenus à haute intensité émotionnelle.

N’écoutant que notre abnégation professionnelle, nous avons testé cette nouvelle déclinaison du célèbre site internet. Il faut dire que la mission est plutôt aisée puisqu’elle ne nécessite même pas d’installer une app ni quoi que ce soit d’autre. Il s’agit en effet d’une autre version du site web accessible à l’adresse https://www.youporn.com/swyp. L’application dédiée à une navigation sur smartphone propose une apparence et une convivialité similaires à celles de TikTok en termes de fonctionnalités, présentant aux utilisateurs un large éventail de vidéos en plein écran. Pour passer d’une vidéo à la suivante, il suffit de faire glisser son doigt verticalement sur l’écran. Lorsque l’on arrive sur une vignette de vidéo prévisualisant un contenu qui retient l’attention, il ne reste plus alors qu’à glisser à gauche pour profiter de la vidéo complète en mode paysage de préférence.

Ça glisse au pays des merveilles

Dans ce mode, YouPorn fournit une interface propre et sans distractions visuelles, puisqu’une seule vignette de vidéo est affichée à la fois. En outre, les aperçus vidéo sont lus automatiquement une fois affichés à l’écran, ce qui évite de cliquer sur la lecture à chaque fois. Pendant que les utilisateurs glissent, la technologie d’apprentissage machine derrière le site détecte à quel type de contenu ils sont confrontés, et les choix proposés à l’utilisateur deviennent au fil de sa navigation plus personnalisés et adaptés à leurs désirs les plus ardents.

« Chez YouPorn, nous essayons toujours d’aider nos utilisateurs à découvrir leur expérience idéale de divertissement pour adultes. C’est pourquoi nous exploitons davantage de catégories et sommes les premiers à proposer des recommandations sur l’apprentissage machine dans toutes les zones du site », explique Charlie Hughes, vice-président de YouPorn.

Attention cependant, l’interface étant par nature en mode portrait (verticale), vous aurez droit à de très gros plans pixellisés quand vous serez en mode swype. C’est juste pour prévenir les plus sensibles d’entre vous aux mystères de l’art et de la poésie.