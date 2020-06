Avec watchOS 7, l’Apple Watch se dote de nouvelles fonctionnalités liées à la santé

À l’occasion de la WWDC 2020, sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, Apple a logiquement évoqué watchOS 7 —la dernière mise à jour de l’Apple Watch.

Comme c’est le cas depuis quelques années, Apple continue de dévoiler des nouveautés liées au secteur de la santé. Dans cette optique, la marque à la pomme avait déjà présenté les options ECG et Détection de chute il y a quelques années.

Quelles nouveautés pour watchOS 7 ?

Cette fois-ci, c’est la fonctionnalité de suivi du sommeil qui débarque sur l’Apple Watch. La firme prévoit une approche globale qui offre la possibilité d’adapter son temps de sommeil à l’aide d’une routine qui permet aux utilisateurs d’atteindre leur objectif et de mieux dormir. Au matin, ces derniers peuvent trouver un aperçu de leur nuit ainsi que les phases d’éveil et de sommeil, mais également un graphique récapitulatif des différentes nuits de la semaine.

Côté nuit, watchOS 7 prévoit aussi un réveil avec alarme haptique afin que l’utilisateur soit réveillé de façon silencieuse ou avec des sonorités douces, précise Apple. L’option Wind Down offre la possibilité de créer une routine autour du sommeil en mettant en place un scénario avec l’application Maison ou une séance de méditation via une autre application.

L’autre option dédiée à la santé est l’intégration d’une fonctionnalité liée… au lavage de mains. Autant dire qu’elle est adaptée au contexte sanitaire actuel, dans lequel il convient toujours de se plier à quelques mesures élémentaires.

Avec watchOS 7, l’Apple Watch est capable de détecter quand l’utilisateur se lave les mains pour déclencher un chronomètre et indiquer à ce dernier que la manœuvre doit durer au moins 20 secondes pour être efficace. La montre connectée peut aussi vous rappeler de vous laver la main lors de votre retour à votre domicile.

La dernière mise à jour prévoit également la possibilité d’intégrer plus d’informations issues de mêmes applications sur le cadran principal. La danse fait également son arrivée parmi les sports qui seront reconnus automatiquement sans que l’utilisateur n’ait besoin de préciser le type de séance en cours.

Jeff Williams, Chief Operating Officer d’Apple a déclaré au sujet de ces nouveautés : « L’influence positive de l’Apple Watch sur la vie de nos clientes et clients nous enthousiasme et nous motive. Nous sommes ravis de leur proposer ces nouveaux outils utiles pour le suivi de leur santé, de leur forme et de leur bien-être ».

Il a résumé les nouveautés présentes avec la dernière mise à jour, ajoutant : « watchOS 7 regroupe des fonctions de suivi du sommeil, de détection automatique du lavage des mains, ainsi que de nouveaux types d’entraînement, et propose une toute nouvelle manière de rechercher et d’utiliser les cadrans, permettant ainsi à nos utilisateurs de se maintenir en forme, en bonne santé et de rester en contact avec leurs proches ».

La mise à jour watchOS 7 sera disponible cet automne pour les Apple Watch Series 4, Series 4 et Series 5.