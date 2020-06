WWDC 2020 : quelles sont les nouveautés pour l’iPad ?

Lors de sa keynote à la WWDC, Apple a présenté iOS 14, mais aussi iPadOS 14. Pour rappel, c’est lors de la précédente WWDC en 2019 qu’Apple a annoncé la séparation entre le système d’exploitation des iPhone et celui des iPad. Aussi, bien qu’iPadOS soit toujours basé sur iOS, celui-ci a acquis de nouvelles fonctionnalités qui permettent de mieux profiter des écrans XXL des iPad. Par exemple, depuis l’année dernière, l’iPad prend en charge les souris et bénéficie d’une interface un peu plus proche de celles des systèmes d’exploitation d’ordinateurs.

iPadOS 14 profite de certaines des nouveautés d’iOS 14, dont les améliorations de Siri, d’Apple Maps et de l’application Messages. Mais en plus de ces améliorations qu’on trouve aussi sur iOS, iPadOS 14 a de nouvelles fonctionnalités conçues pour les tablettes.

Par exemple, Apple a changé le design de plusieurs de ses applications pour l’iPad afin que celles-ci soient plus optimisées pour les tablettes. Sur Photos, Fichiers, Notes et Apple Music, une nouvelle barre latérale permet de basculer facilement entre différentes parties de l’application.

Apple a également développé une interface plus compacte pour la recherche, et rend les résultats plus pertinents.

Enfin, une vraie prise en charge du Pencil

Mais la fonctionnalité d’iPadOS 14 la plus intéressante est Scribble. Lorsque l’utilisateur dispose d’un stylet Pencil, Scribble permet d’écrire en manuscrit sur les champs de texte, et convertit automatiquement l’écriture manuscrite.

Apple indique que la détection des textes manuscrits se fait en local, ce qui signifie que les traitements ne passent pas par les serveurs de la firme. Celle-ci évoque également une intelligence artificielle qui distingue les textes des dessins, et qui peut donner plus d’esthétique aux notes : « Lors de la prise de notes, Smart Selection utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil pour distinguer l’écriture manuscrite des dessins, de sorte que le texte manuscrit peut facilement être sélectionné, coupé et collé dans un autre document en tant que texte dactylographié. La reconnaissance des formes permet aux utilisateurs de dessiner des formes géométriquement parfaites […] » La fonctionnalité Data detectors de l’iPad prend aussi en charge les notes manuscrites, ce qui fait que lorsque vous notez un numéro de téléphone ou une adresse, vous pouvez ensuite appuyer dessus pour déclencher une action sur l’application téléphone ou bien sur Apple Maps. Mais malheureusement, Scribble ne prend encore en charge que l’anglais le chinois.

Sinon, en matière de réalité augmentée, Apple lance ARKit 4. Cette version de la technologie AR d’Apple inclut une nouvelle API qui permet aux développeurs d’applications d’exploiter des données de profondeur plus précises, et de tirer parti du scanner LiDAR de l’iPad Pro.

iPadOS 14 est disponible pour les développeurs dès aujourd’hui, puis sera proposé en beta public le mois prochain. Cette version du système d’exploitation peut être installée sur l’iPad Air 2 et versions ultérieures, tous les modèles d’iPad Pro, l’iPad 5e génération et versions ultérieures, et l’iPad mini 4 et versions ultérieures.