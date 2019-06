Depuis 2014, la startup française Back Market propose de nombreux produits reconditionnés sur sa plateforme en ligne, allant des iPhone aux ordinateurs en passant par les consoles et les appareils d’électroménager.

Un nouveau service sur l’application Back Market…

Back Market a annoncé le lancement d’une application qui va s’avérer très utile pour les personnes qui souhaitent revendre leur smartphone. L’app va en effet les guider pas à pas pour vérifier l’état et les fonctionnalités, pour ainsi estimer son prix et le revendre de manière très simple et ludique. L’application est déjà disponible sur iOS et Android.

Télécchargez l’app sur iOS

Téléchargez l’app sur Android

Dès l’ouverture de l’application, l’accueil propose deux services : « Tester mon appareil » et « Revendre mon appareil ». Ceux-ci se retrouvent également dans le menu disposé à l’horizontale au bas de votre écran. Il faudra donc logiquement se rendre sur la première catégorie afin d’estimer le prix de votre produit.

Vous pouvez procéder à l’estimation sans être nécessairement avoir déjà créé un compte Back Market,en cliquant sur « Continuer sans se connecter ». Vous devez ensuite renseigner le modèle de votre smartphone et sa capacité de stockage. Automatiquement, l’application trouvera normalement le modèle que vous utilisez : si c’est le cas, cliquez directement sur « C’est mon appareil ». L’application vous propose désormais de répondre à une suite de petites questions ludiques qui permettent de définir l’état de votre smartphone : qualité de la connectivité, l’audio, la vidéo, l’écran, les capteurs, les boutons et l’état global de l’appareil. Au total, 30 éléments du smartphone sont testés lors du diagnostic.

Une fois le diagnostic terminé, Back Market vous donne l’état général de votre smartphone et vous indique si une offre de reprise peut concerner votre appareil et à quel prix.

Sur l’application de Back Market, vous pouvez également accéder à la plateforme de vente en cliquant sur la catégorie « Acheter » du menu. Via celle-ci, vous bénéficierez de toutes les offres du service français.

… Et une nouvelle identité graphique pour Back Market

Outre cette nouveauté, Back Market a récemment dévoilé la refonte de son identité graphique. L’entreprise a collaboré avec Koto Studio, une agence londonienne réputée et prisée des startups comme Airbnb, qui lui a permis de repenser son logo et sa typographie afin que celles-ci reflètent au mieux le sens de son projet initial, c’est-à-dire « créer une alternative incontournable à la consommation d’appareils neufs », indiquent les cofondateurs.