Back to School : le Huawei P30 Pro en chute libre chez Amazon 🔥

Toujours incontournable sur le march√© des smartphones, le Huawei P30 Pro profite d’une excellente promo sur Amazon aujourd’hui. S’il a √©t√© pr√©sent√© en 2019, il a encore tous les atouts pour offrir un rapport qualit√© prix toujours aussi s√©duisant. Autant dire que cette forte remise sign√©e de la main du leader du e-commerce ne fait que renforcer son attrait. Il est comp√©titif par rapport aux appareils d√©voil√©s en 2020.

En plus du Huawei P30 Pro, c’est toute la gamme qui a droit √† des r√©ductions sur Amazon ce week-end. Le Huawei P30 voit son tarif s’effondrer de presque 50%, un peu mieux que le P30 Pro. Sur les trois versions, cette derni√®re est la plus premium. La d√©clinaison Lite n’est pas laiss√©e sur dans un coin et affiche une baisse de prix significative, sachant que celle-ci se place parmi le top des ventes chez Amazon, un succ√®s qui n’est donc plus √† d√©montrer.

Amazon affiche ces remises sur les Huawei P30 Pro dans le cadre d’une vente flash. Cela signifie que tous ces prix barr√©s n’ont pas vocation √† rester en ligne tr√®s longtemps, car ils sont tr√®s limit√©s par les stocks disponibles. C’est toujours le cas avec ce type de deals √©clair, il faut donc √™tre vif pour en profiter avant que tous les exemplaires √† prix mini ne disparaissent.

Le Huawei P30 Pro, un téléphone en vogue

S’il √©tait d√©j√† tr√®s bon avant cette r√©duction Amazon, le rapport qualit√© prix du Huawei P30 Pro ne fait que s’am√©liorer. Il s’agit l√† du meilleur deal du march√©, vous ne pourrez pas obtenir un meilleur tarifs ailleurs √† l’heure o√Ļ nous √©crivons ces lignes. La qualit√© du smartphone n’est plus √† prouver sur un march√© o√Ļ les Samsung Galaxy S20 sont de 200 et 500 euros plus chers que les mod√®les en promo chez le marchand en ligne ce jour. C’est pareil pour les iPhone 11 et les OnePlus 8 Pro. Si vous voulez un mod√®le haut de gamme tout en faisant des √©conomies, ce deal chez Amazon saura vous satisfaire.

Le Huawei P30 Pro affiche une fiche technique à la hauteur des attentes du marché en 2020. Et pour cause, il a droit à un écran OLED de 6,47 pouces, mais également à des lignes épurées et nettes qui contribuent à son esthétique premium. Ce smartphone rivalise directement des marques aussi haut de gamme comme Apple et ses iPhone 11.

Ce Huawei P30 Pro en promo chez Amazon ce jour r√©pond aussi pr√©sent du c√īt√© de la puissance. Il int√®gre un Kirin 980, un processeur ‚ÄĒd√©velopp√© par la marque elle-m√™me, qui permet d’√©viter toute latence lors de l’ouverture ou de la navigation entre les applications. Il offre √©galement la possibilit√© d’obtenir un excellent traitement des images et des photos. Comme toujours, Huawei a boss√© main dans la main avec Leica pour accorder une attention toute particuli√®re √† son appareil photo. Le t√©l√©phone profite d’un triple module photo avec capteur principal de 40 Mpx. L’offre photo est toujours excellente m√™me en 2020.

Parmi les autres fonctionnalit√©s s√©duisantes du Huawei P30 Pro, on retrouve aussi la charge rapide (Super Charge 2.0) et la charge invers√©e ‚ÄĒune option pour recharger un autre appareil sans fil. L’autonomie est excellente et meilleure que la majorit√© de ses rivaux. Si les Huawei Mate 30 Pro et P40 Pro sont plus r√©cents, ils sont priv√©s de tous les services de Google ‚ÄĒque ce soit Gmail et autre, ce qui est le r√©sultat d’une sanction des USA contre le constructeur. Par cons√©quent, les europ√©ens ont tendance √† s’orienter logiquement vers les Huawei P30 Pro, surtout avec une telle promo sur Amazon.

Amazon au sommet pour Back to School

On le sait d√©j√†, les offres flash sur les Huawei P30 Lite, P30 et P30 Pro vont vite disparaitre sur Amazon. C’est toujours le cas lors des deals flash pr√©sent√©s par le marchand en ligne, surtout quand les tarifs baissent de presque (ou plus de) 50%. Si vous souhaitez un smartphone accessible, mais pas trop on√©reux, le Huawei P30 Pro r√©pondra pr√©sent. En plus, Amazon vous offre une p√©riode de test de 30 jours.

Durant ce d√©lai, vous pouvez tester le Huawei P30 Pro comme il se doit et le renvoyer sous 30 jours dans le cas o√Ļ il ne vous plait pas. Dans ce cas, Amazon se veut r√©actif et vous rembourse en int√©gralit√© quelques jours apr√®s le renvoi du produit. C’est un plaisir de b√©n√©ficier d’une deuxi√®me chance lors de cet achat en ligne et de profiter de cette tranquillit√© d’esprit. Il faut que le produit soit comme neuf pour le rendre, mais sinon, vous n’avez pas √† vous justifier de votre d√©cision.

C’est une vraie surprise de retrouver le Huawei P30 Pro √† un tel montant sur Amazon en plein mois d’ao√Ľt. La remise affich√©e est de -400 euros, ce qui veut aussi dire que le deal flash va dispara√ģtre en quelques heures avant que tout le monde ait pu en b√©n√©ficier. Si vous voulez faire des √©conomies en choisissant votre nouveau t√©l√©phone, c’est maintenant.

Pour voir l’offre sur le Huawei P30 Pro en d√©tail, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon