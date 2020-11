Banque en ligne : 130€ de prime, gratuite et sans condition (Boursorama Banque)

Boursorama Banque surfe sur l’opération Singles Day pour offrir une prime généreuse à ses clients. Toute première ouverture de compte courant leur permettra de toucher jusqu’à 130€ de bonus grâce au code promo SD130. Attention, cette offre spéciale n’est valable que pour la journée du 11 novembre.

Boursorama Banque est la « banque la moins chère de France » depuis 12 ans et c’est l’une des plus généreuses. En temps normal, vous pouvez obtenir jusqu’à 80€ pour toute première ouverture de compte. Pour le Singles Day, la banque en ligne rajoute un complément qui lui permet d’avoir la meilleure prime du marché.

Comment obtenir le bonus Boursorama Banque ?

Comme nous l’avons annoncé dans le titre, Boursorama Banque vous permet de toucher jusqu’à 130€ pour une ouverture de compte qui sera gratuite et sans condition. La banque en ligne décline son compte en plusieurs formules, dont certaines sont associées à des cartes plus ou moins premium. Pour être éligible à l’intégralité du bonus, il faudra souscrire à la carte Ultim, Visa Classic ou Visa Premier.

La prime spéciale Singles Day de Boursorama Banque se décompose en deux parties :

Une prime de 50€ qui sera versée à tous les nouveaux clients pour leur ouverture de compte. Attention, cette demande doit obligatoirement être initiée ce mercredi 11 novembre (11.11.2020). Ce bonus concerne tous les clients, quelle que soit la formule qu’ils choisiront. Une prime entre 30€ et 80€ selon la formule que vous choisirez. Dans le cas des offres Ultim, Visa Classic et Visa Premier, vous toucherez 80€ en plus – ce qui porte le total à 130€ de prime. Si vous optez pour le compte limité Welcome, vous toucherez alors seulement 30€ (soit 80€ au total).

Comment obtenir la prime complète sans condition et gratuitement ? Tout simplement en optant pour la carte Visa Ultim de Boursorama Banque. Celle-ci est sans condition de revenus, quiconque peu donc en profiter. Elle se distingue de la carte Visa Classic, qui exige un minimum de 1 000€ de revenus par mois. Quant à la Visa Premier, il faudra justifier 1 800€ de revenus par mois.

Pour ceux qui ne veulent / peuvent pas justifier de revenus mensuels réguliers, Boursorama Banque leur donne une alternative. Si vous déposez 2 500€ d’épargne sur le livret Boursorama Banque (Compte sur Livret), vous pourrez prétendre à la Visa Classic. Un versement de 5 000€ sur ce même livret vous assurera la carte Visa Premier, sans frais.

Pourquoi choisir Boursorama Banque ?

En quelques années, Boursorama Banque s’est imposée comme la banque en ligne n°1 en France avec 2,5 millions de clients. Elle répond aujourd’hui pleinement aux attentes des français avec une large gamme de produits bancaires (similaire à celle d’une banque traditionnelle), un support client efficace et une grille tarifaire ultra compétitive.

Pour répondre au plus grand nombre, elle a diversifié son offre en proposant plusieurs formules. La dernière formule Boursorama Ultim est une réponse directe aux néo-banques comme N26 et Revolut. Elle s’avère toutefois moins chère (i.e. gratuite), plus souple (au niveau des plafonds) et elle permet d’accéder à toute la gamme de produits Boursorama Banque. Au final, plutôt que de partir sur une offre payante chez N26 ou Revolut, autant profiter de cette carte : vous avez tout à y gagner.