Banque en ligne : 280€ de bonus pour ouvrir un compte (depuis chez vous)

La banque en ligne a le vent en poupe, et elle oblige les établissements traditionnels à se réinventer. Si certaines ont toutefois été dans l’obligation de revoir quelque peu les horaires de disponibilité de leur service clients, la majorité d’entre elles assurent un fonctionnement normal même en temps de crise.

Mieux encore, elles sont plusieurs à offrir de généreuses primes pour tout première ouverture de compte courant. Si vous aviez l’intention d’ouvrir un compte – et si vous avez quelques minutes aujourd’hui – vous pouvez obtenir jusqu’à 280€. Explications.

Monabanq : 120€ pour le compte courant

Comme souvent, Monabanq est la banque en ligne la plus généreuse du marché. Elle se distingue de ses concurrentes avec un fonctionnement particulier : elle n’exige aucune condition de revenus minimum, mais elle demande en contrepartie une cotisation mensuelle de 2€. Heureusement, la prime de bienvenue de 120€ vous permettra de couvrir ce montant pendant plusieurs années. Vous pouvez en apprendre plus dans notre page d’avis sur Monabanq.

La filiale du groupe Crédit Mutuel veut – comme sa maison-mère – s’ouvrir au plus grand nombre. Elle n’exclut donc pas les personnes ayant des revenus plus faibles ou des personnes dont les revenus sont irréguliers. En optant pour cette voie, Monabanq a réussi à se démarquer et séduire un public très large. C’est l’un de nos établissements préférés – à tous les niveaux. A titre d’information, c’est aussi lui qui a gagné le titre de « Service Client de l’Année » dans sa catégorie en 2018, 2019 et 2020.

Pour obtenir la prime chez Monabanq, c’est ici :

Visiter Monabanq

ING : 80€, sans aucune condition

Pour mieux rivaliser avec les néo-banques (qui, cela dit au passage ne versent aucune prime), ING a divisé son offre en deux : ING Essentielle et ING Intégrale. Si la seconde est disponible uniquement pour ceux qui domicilieront 1 200€ tous les mois dans la banque (et qui cotiseront 5€ par mois), ING Essentielle est accessible sans condition et gratuitement.

Certes, vous aurez des plafonds de paiement et de retraits plus limités et une carte Mastercard Standard, mais au moins ING Essentielle est gratuite. Et cette formule vous permet en parallèle de toucher 80€ de prime à l’ouverture du compte courant. En ce moment, c’est la même prime que les clients plus premium (avec le compte ING Intégrale) toucheront également. Voici notre avis sur ING qui vous éclairera sur les services disponibles.

Pour profiter de ces 80€ de bonus, c’est par ici :

Visiter ING

Boursorama Banque : 80€ pour ses clients

Mise à jour Boursorama Banque 23/03 à 17h25 : un communiqué nous indique qu’au « vu de la situation actuelle les effectifs de Boursorama Banque ne seront pas en mesure d’assurer de la même manière le traitement de l’ensemble des demandes de souscriptions entrantes ». Il est donc possible que votre demande ne puisse pas aboutir dans un court terme.

Boursorama Banque est non seulement la banque la moins chère (depuis 12 ans), mais elle offre aussi une belle prime de bienvenue à ses nouveaux clients. Qu’ils choisissent la formule classique, la version Welcome ou Boursorama Ultim, tous bénéficieront d’un bonus de 80€ à l’ouverture de leur compte courant. Ils pourront ensuite commander leur carte bancaire gratuite en toute simplicité.

Cette banque en ligne se positionne comme l’une des meilleures du marché en ce moment, et elle connait un vif succès grâce à sa large gamme de produits bancaires. C’est l’une des plus larges du marché – et elle lui permet de concurrencer les banques de réseau traditionnelles. De fait, c’est aussi la plus grande banque en ligne française, avec plus de 2 millions de clients.