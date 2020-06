Banque en ligne : comment toucher 190€ de bonus, gratuit et sans condition ?

On le sait tous, les banques en ligne sont nettement moins chères que les banques traditionnelles. En optant pour l’une d’entre elles, vous économisez en moyenne 200€ de frais par an et quel que soit votre profil. A cela, certaines banques en ligne offrent un généreux bonus. Il faut toutefois se méfier des conditions parce qu’elles sont plus ou moins contraignantes d’un établissement à l’autre.

Ci-dessous, nous avons listé les meilleures banques en ligne – qui offrent en parallèle les conditions les plus avantageuses en matière de prime d’accueil. En ce moment, il y a le fameux Pink Week-end chez Boursorama Banque qui est un temps fort annuel de la banque en ligne. Orange Bank n’est pas en reste. Quant à Monabanq, son principe est un peu différent – mais sa prime est la plus élevée.

Pink Week-end Boursorama Banque

Chaque année, Boursorama Banque organise deux ou trois « Pink Week-end ». Pendant ces temps forts, la plus grande banque en ligne française gonfle son bonus de bienvenue. De son côté, elle fait le plein de nouveaux clients – et de l’autre côté, les nouveaux clients sont gagnants. C’est la banque la moins chère de France depuis 12 ans, vous ne pourrez pas être déçus. Elle recense aujourd’hui 2,3 millions de clients à son palmarès, c’est phénoménal.

Pour en venir maintenant à cette offre spéciale Pink Week-end, elle permet à tout le monde de toucher jusqu’à 110€ de prime pour toute première ouverture de compte courant. Par défaut, l’étape d’ouverture de compte sera associée à un bonus de 50€.

Ensuite, les formules Ultim (gratuite et sans condition), Visa Classic (sous condition de justifier 1200€ par mois) et Visa Premier (1800€ par mois) permettent de toucher 60€ en plus. Au total, avec la carte Visa Ultim, vous pouvez donc profiter de 110€ de bonus pour toute souscription avant le dimanche 21 juin. Seule la formule limitée Welcome se cantonne à 30€ de prime, soit 80€ au total.

Boursorama Banque est la banque en ligne qui propose en outre la plus large gamme de produits bancaires. Elle est équivalente à celle d’une banque de réseau classique : compte courant, cartes bancaires, crédits, bourse, épargne et assurances – tous les produits essentiels y sont. Le support client, bien que dématérialisé, est très présent pour ses clients (y compris par téléphone). Il a été élu n°1 du Podium de la Relation Client dans le secteur bancaire en 2020.

Orange Bank, 80€ à saisir

L’autre banque en ligne qui offre une prime « gratuite et sans condition » est Orange Bank. Aucun autre acteur ne fait aussi bien en matière de souplesse. Là aussi, la prime se décompose en deux parties et grimpe jusqu’à 80€. Le premier bonus de 50€ sera attribué sous condition que le client réalise 10 opérations pendant le premier mois (une fois qu’il a reçu sa carte bancaire). Une fois que c’est fait, vous n’aurez plus à vous soucier de cette partie.

Ensuite, la seconde prime de 30€ (ce qui fait un total de 80€) prend la forme d’un remboursement de sa facture Orange ou Sosh. Vous l’aurez compris, il faut être un client de l’opérateur télécom (qui détient Orange Bank) pour obtenir cette deuxième partie. Si vous êtes client de l’offre mobile ou fixe, sachez que l’inscription chez Orange Bank se fait en un clic : pas besoin de renvoyer les justificatifs de domicile, Orange les possède déjà. Vous pouvez donc littéralement ouvrir un compte en quelques minutes.

Orange Bank a fait le choix de la simplicité, et elle a volontairement limité la gamme de produits bancaires disponibles. Aujourd’hui, elle propose un compte courant, une carte bancaire (gratuite ou premium et payante), un crédit à la consommation et un livret d’épargne non réglementé. Elle s’oriente vers une clientèle qui souhaite simplifier sa relation avec la banque, et qui veut baisser ses coûts. A noter qu’Orange Bank se définit avant tout comme une banque « mobile » et que c’est son application mobile qui sert de base à la gestion de son budget. Vous pouvez découvrir notre avis sur Orange Bank ici.

Monabanq : 120€ dans la banque en ligne

Monabanq n’est pas une banque en ligne comme les autres, et elle l’assume pleinement. Elle a toujours été gratuite et sans condition de revenus. En revanche, ses offres sont payantes (entre 2€ et 9€ par mois). Cela dit, elle reste bien moins chère que toutes les banques traditionnelles. En parallèle, elle offre davantage de flexibilité que toutes les autres banques en ligne puisqu’elle garde une présence physique (via les distributeurs CIC). Autrement dit, c’est la seule banque en ligne où l’on peut déposer des espèces et des chèques.

Si l’on parle des meilleures primes de bienvenue, Monabanq en fait évidemment partie. Tout d’abord, parce que c’est la plus élevée du marché. Elle peut monter jusqu’à 120€, ce qui est davantage que celle du Pink Week-end de Boursorama Banque. En revanche, il faudra montrer un minimum d’activité (10 opérations par mois d’un montant cumulé de 300 euros minimum) pour décrocher l’intégralité du bonus. Si une telle condition est respectée, le client touchera 10€ par mois pendant 12 mois.

Monabanq est une banque en ligne qui mise sur le service client. En 2018, 2019 et 2020, elle a été « Élue Service Client de l’Année ». Cette récompense illustre la qualité de son assistance, en plus d’une large gamme de produits bancaires. Comme Boursorama Banque, Monabanq offre une gamme très large qui vient concurrencer les banques de réseau classiques. Si vous êtes dans une banque traditionnelle et que vous souhaitez migrer vers une banque en ligne, c’est la meilleure transition (la plus en douceur) de tout le marché.

