Banque en ligne : où trouver la meilleure prime à la rentrée ?

Le début du mois de septembre est généralement un mois crucial pour la banque en ligne en termes d’ouvertures de compte. C’est pour cela que bon nombre d’entre elles mettent en avant des promotions pour convaincre un peu plus les clients de s’y lancer. Ci-dessous, voici quelques offres spéciales disponibles chez les principaux acteurs du marché français.

Hello bank! : 80€ de prime de bienvenue

Hello bank! vient d’annoncer son nouveau bonus pour la rentrée il y a quelques heures : 80€ pour toute nouvelle ouverture de compte courant, contre 50€ en temps normal. La banque en ligne du groupe BNP Paribas exige de ses clients qu’ils justifient un minimum de 1 000€ par mois de revenus pour détenir un compte. Si tel est votre cas, vous pourrez bénéficier d’un compte et d’une carte bancaire gratuite. A noter que la carte Visa Premier est offerte dès 1 800€ de revenus mensuels (voir notre avis Hello bank! ici).

Au delà du compte courant, Hello bank! couvre la majorité de tous les produits bancaires que l’on retrouve dans un établissement bancaire traditionnel : épargne, assurance-vie, assurances, crédits immobilier et consommation ou encore investissement. Parmi les produits qui la distinguent de la concurrence, on relève son livret d’épargne évolutif qui rémunère jusqu’à 1% brut par an ou encore la compatibilité avec Apple Pay.

BforBank : 150€ de bonus pour un compte et un livret

Pour ceux qui accordent beaucoup d’importance aux primes, BforBank est la meilleure banque en ligne de ce point de vue là. Depuis qu’elle a débuté ses « BforBank Days », elle permet à ses nouveaux clients de décrocher facilement une prime de 150€ pour toute ouverture de compte associée à un livret d’épargne. Elle offre en plus des bonus pour l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie (100€) ou pour un compte titres (50€). Vous pouvez consulter notre avis BforBank à cet effet.

Quiconque est éligible à un compte et une carte bancaire gratuite chez BforBank sous condition qu’il justifie d’un revenu mensuel de 1 200€ minimum. Comme chez BforBank, la carte Visa Premier est offerte pour ceux qui justifieront de 1 800€ par mois ou qui placeront 10 000€ d’épargne sur leur livret. La prime actuelle se décompose en un versement de 80€ associé à l’activation du compte courant, et 70€ associé à la validation du livret d’épargne. Il faudra déposer un minimum de 100€ sur ce dernier pour qu’il soit actif.

Monabanq : 120€ pour son compte courant

Alors que les banques en ligne proposent quasiment toutes par défaut un bonus de 80€ à l’ouverture d’un compte courant, Monabanq est la seule qui soit un cran au dessus. En ce moment, et comme depuis plusieurs mois, elle avance une prime de 120€ pour toute ouverture de compte. Contrairement aux autres, elles n’exige aucune condition de revenu pour y détenir un compte. Il faudra en revanche verser une cotisation mensuelle de 2€ pour en profiter.

La prime de Monabanq est un peu particulière, parce qu’elle est versée au fil du temps. Une première prime de 80€ est décomposée en 8 versements mensuels de 10€ sous condition que chaque mois, le client réalise 10 opérations (paiement ou prélèvements) de 300€ au total. La seconde prime, de 40€, sera versée le 13ème mois suivant l’ouverture du compte, sous condition que le client ait respecté cette même règle pour chacun des 9ème, 10ème, 11ème et 12ème mois.

Pour ceux qui sont fidèles à Monabanq, et pour ceux qui en font leur banque principale, ce bonus spécial sera facilement obtenu. Parmi les atouts qui distinguent Monabanq des autres, on peut citer le service client premium qui a été élu pour la seconde année consécutive « Service Client de l’Année ». Vous pouvez retrouver toute son offre dans notre avis Monabanq, ou sur le site officiel de cette dernière :

