La BBC a-t-elle diffusé du porno pendant le JT ?

Des images inappropriées diffusées accidentellement durant le journal télévisé de la BBC.

Cette bourde de la BBC risque de rester dans les annales ! Mardi, alors que la présentatrice Sophie Raworth faisait le JT de 22h, des téléspectateurs britanniques ont remarqué dans le fond, à gauche de son épaule, une scène inappropriée (une femme en train de se déshabiller) diffusée sur un écran ainsi qu’un homme en train de regarder.

Était-ce un porno ? Ça en avait tout l’air !

Et Outre-Manche, une partie du public était choqué (sachant que le Royaume-Unis est un pays très strict par rapport à la nudité) et une autre amusée. Sur Twitter, les commentaires des internautes se sont multipliés.

@TheLastLeg #isitok that a man at bbc news was watching porn on Mondays news at 10 (left hand side) pic.twitter.com/yEYWEuy4NW — Benjamin Atkinson (@BenjaminAtkin18) August 8, 2017

@BBCNews @BBCOne so this is what our tv licence pays for… porn! pic.twitter.com/Y9glj4ma1s — Emilie Deacs Deacon (@EmilieDeacon) August 9, 2017

Pour le moment on ne sait pas ce qui s’est réellement passé (on pourrait aussi supposer que l’employé filmé dans le fond était en train de faire un montage et que certaines parties devaient encore être floutées).

De son côté, la BBC a simplement fait savoir qu’elle est en train d’enquêter.

En tout cas, il fallait vraiment avoir l’œil pour remarquer ce qui se passait derrière la présentatrice.