CES 2019 : découvrez Beekast, la startup qui lutte contre la réunionite

Fondée en 2015, Beekast est une startup qui propose une solution d’intelligence collective dont l’objectif est de dynamiser les réunions en entreprise. À l’origine, son fondateur Yassine Chabli s’attelle d’abord à la conception d’un outil chargé de collecter les questions des participants. Quelques mois plus tard, il est rejoint par un ami ingénieur, Quentin Georget, avec qui il décide de faire évoluer la solution pour mettre fin aux réunions interminables et improductives.

Beekast, un outil d’intelligence collective 100% web

Beekast est une solution 100% web, c’est-à-dire qu’elle ne requiert ni téléchargement ni installation. Si elle souhaite éradiquer le syndrome de la réunionite, la startup travaille également à réinventer les formations, les séminaires ainsi que l’enseignement.

Au total, ce sont plus de 50 fonctionnalités qui s’articulent autour de l’outil pour booster les performances de ces assemblées. En effet, Beekast propose d’intégrer facilement ses propres supports de présentation et de profiter de fonctionnalités telles que le social wall (appelée timeline dans l’outil), lieu sur lequel les participants à la réunion peuvent discuter et interagir. De nombreuses activités telles que le sondage, le QCM, le vote, le brainstorming, la visioconférence, le nuage de mots et l’agenda sont proposées.

Le but de chacune de ces fonctionnalités est de maintenir l’attention de l’audience tout en encourageant l’interaction et les échanges des participants en direct, que ça soit en présentiel ou à distance. Avec Beekast, l’ensemble des contenus de présentation est centralisé sur un seul support, de manière très pratique. À la fin de la réunion, un compte-rendu est généré automatiquement et rendu disponible sous la forme d’un document Word modifiable.

Comme l’explique la jeune pousse, la solution d’intelligence collective Beekast est en évolution constante afin de s’adapter aux besoins de ses clients grâce à de nouvelles innovations. De plus, l’outil ne s’adresse pas seulement aux grands groupes tels que EDF, Google ou encore Microsoft, avec qui Beekast collabore, mais aussi à des entreprises et des structures plus petites. C’est par exemple très utile lors de séminaires, comme en témoigne Magalie Truppa de la délégation Gestion performance de GRDF ouest, leader de la distribution de gaz naturel. À la recherche d’une solution « simple d’utilisation, donc accessible pour tous », Beekast a été utilisé pour la première fois en novembre lors d’un séminaire réunissant les 25 personnes de l’équipe. Chaque participant était équipé d’une tablette sur laquelle il pouvait, en direct, donner son avis ou questionner l’orateur. Cela a permis à l’équipe de la délégation « d’interagir avec les participants sur ce qu’ils voyaient et d’avoir un retour en direct plutôt que d’attendre la fin de la matinée pour leur poser des questions ». Auparavant, ils proposaient plutôt « des séminaires avec de l’information descendante, ce qui était beaucoup moins dynamique ». Un autre avantage est la possibilité d’envoyer des messages en mode anonyme, pour que les participants osent poser certaines questions plus facilement.

À ce jour, Beekast compte plus de 1 000 clients dans le monde pour plus de deux millions d’utilisateurs

Beekast invité au CES 2019 par l’IMT

Après avoir rejoint l’accélérateur Microsoft Ventures et levé 2,7 millions d’euros en 2016, Beekast est présent au CES de Las Vegas du 8 au 11 janvier 2019. Sélectionnée par l’Institut Mines-Télécom (IMT), la startup est installée sur le stand 53110 dans l’espace dédié aux jeunes pousses, l’Eureka Park. Elle est également en lice pour recevoir le prix de l’Innovation Bercy-IMT qui récompensera l’un des 20 finalistes d’un montant de 50 000 euros.

Article publié en partenariat avec Beekast