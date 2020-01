Benjamin Gates : un aventurier pour sauver les autres ?

Le cinéma d’aventure a-t-il encore un avenir devant lui ? On serait presque en droit de se poser la question. Si les super-héros ou l’horreur ont le vent en poupe ces dernières années, on attend toujours la suite d’Indiana Jones, Uncharted qui semble être victime d’une malédiction, Tomb Raider qui ne nous fait plus vraiment rêver… Bref, on ne sait plus trop à quel saint aventurier se vouer. Heureusement, Benjamin Gates serait au rendez-vous.

Benjamin Gates, une décennie plus tard

Plus de 10 ans après Benjamin Gates et le livre des secrets (sorti en 2008), l’aventurier américain incarné par Nicolas Cage serait sur le chemin du retour. Pourtant, Jon Turteltaub, le réalisateur des premiers opus n’était pas forcément optimiste après le rachat par Disney. Il estimait même que l’entreprise avait tiré un trait sur la franchise. Mais, Bob Iger semble avoir d’autres idées en tête. C’est en fait le producteur Jerry Bruckheimer qui serait aux manettes d’un nouveau projet.

Dans le même temps, Chris Bremmer, qui a écrit le scénario de Bad Boys for Life (chacun jugera cela comme une référence ou non) a affirmé dans une interview à The Hollywood Reporter avoir été engagé pour écrire le 3e opus des aventures de Benjamin Gates. Un faisceau d’information qui permet donc de confirmer que l’aventurier incarné par Nicolas Cage devrait faire son retour, même si on ignore si l’acteur lui-même va rempiler. On ignore encore aussi ce qu’il va chercher cette fois après le Trésor des Templiers et le Livre des Secrets. Pas sûr non plus que ce film soit prévu pour les cinémas, Disney pourrait bien privilégier sa plateforme de streaming Disney+. Un dossier à suivre avec attention dans les prochains mois.