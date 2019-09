La suite de Tomb Raider arrivera en 2021, toujours avec Alicia Vikander

Après le reboot et le joli petit succès du jeu vidéo en 2013 par Square Enix, Lara Croft est également revenue sur le devant de la scène dans les salles obscures. En 2018 sortait Tomb Raider, un nouveau film qui n’avait rien à voir avec les deux premiers épisodes mettant en scène Angelina Jolie. Cette fois, c’était Alicia Vikander qui était sous le feu des projecteurs et le succès fut au rendez-vous. Avec 275 millions de dollars au box-office mondial (90 à 100 millions de budgets), ce reboot fut largement au-dessus des 94 millions et 157 millions de dollars au box-office pour les deux films avec Angelina Jolie en 2001 et 2003. C’est ainsi sans surprise que la suite est d’ores et déjà programmée pour 2021 !

Nouveau réalisateur, même actrice !

En avril dernier, on apprenait qu’après le succès du film Tomb Raider et de ses 275 millions de dollars au box-office, MGM et Warner Bros officialisaient la réalisation d’une suite toujours avec Alicia Vikander dans le rôle de l’aventurière. On apprenait ainsi que Amy Jump venait d’être recruté pour assurer le scénario de cette suite.

Nous apprenons aujourd’hui que la date du 19 mars 2021 est d’ores et déjà fixée pour la sortie de cette suite aux États-Unis. Il y’a de grandes chances pour que ce soit le 24 mars 2021 en France (ou le mercredi 17 mars 2021 avec un peu de chance). Côté réalisation, il y’aura cependant du changement, puisque nous apprenons que c’est Ben Wheatley (à qui nous devons les films comme Free Fire, Kill List, High-Rise) qui succède à Roar Uthaug.

L’adaptation de Rise of the Tomb Raider ?

Si le premier film était largement inspiré du reboot du jeu vidéo sorti en 2013 sur PS3, Xbox 360 et PC, puis en 2014 sur PS4 et Xbox One, une interrogation demeure au sujet de cette suite. La production, le réalisateur et le scénariste vont-ils faire le choix de continuer dans cette voie et vont-ils s’inspirer de Rise of the Tomb Raider qui est la suite du jeu sorti en 2015 sur Xbox One, puis en 2016 sur PC et PS4. Où alors, vont-ils faire le choix de s’orienter vers une aventure originale qui n’a rien à voir avec les jeux ? Réponse dans les prochains mois ! En tout cas, la production du second film débutera à partir de l’année 2020.