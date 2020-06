Better Call Saul : le retour des stars de Breaking Bad pour le final ?

La série Better Call Saul est unique dans le panorama d’Hollywood. Trop souvent les sequels et les spin-off ne sont pas au niveau du programme original. Pourtant, aux yeux des critiques et des fans, elle est au moins aussi bonne, si ce n’est meilleure que Breaking Bad. Mais, même les meilleures choses ont une fin et la saison 6, prévue pour l’année prochaine, sera aussi la dernière. De quoi finir en beauté ?

Breaking Bad meet Better Call Saul

Le sujet trône déjà dans les esprits depuis plusieurs semaines (si ce n’est plus). Breaking Bad a déjà eu le droit à son film (El Camino) qui a permis à Bryan Cranston et Aaron Paul (qui jouent respectivement Walter White et Jesse Pinkman) de faire un retour. Mais alors que la série Better Call Saul se termine, les deux acteurs pourraient aussi s’offrir un caméo dans la dernière saison.

D’un point de vue technique, le spin-off se déroule avant la série principale. On découvrirait donc potentiellement leurs personnages qui ne se connaissent pas. A l’heure actuelle, ils ne sont pas apparus à l’écran, à la différence d’autres membres du casting original. Interrogé par Collider, Peter Gould qui est en pleine écrite de la saison 6 n’écarte pas complètement l’idée, même si le film a retiré la pression que les showrunners pouvaient avoir dans ce registre.

J’aimerais beaucoup qu’ils reviennent mais aussi que Bryan (Cranston nldr) réalise un épisode.

A l’heure actuelle, l’épisode 4 de la future serait bientôt fini d’écrit et il explique avoir une idée « des personnages qui pourraient revenir ou pas, comme Walt et Jesse ». Pour autant, il refuse aussi de s’engager pour l’instant, parce que les choses peuvent encore beaucoup évoluer.