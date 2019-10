BforBank : 80€ + 40€ de prime pour les clients de la banque en ligne

Hors opérations spéciales, les banques en ligne limitent leur prime de bienvenue à 80€ pour l’ouverture d’un compte courant. BforBank a décidé d’aller plus loin en permettant à ses nouveaux clients d’obtenir jusqu’à 120€, sans pour autant associer de conditions très restrictives.

Comment obtenir cette prime BforBank ?

En l’occurrence, une prime de 80€ sera d’abord versée pour l’ouverture d’un compte courant, dans les 15 jours suivants l’activation de la carte bancaire associée. Pour la décrocher, il faudra seulement justifier d’un revenu de 1 200€ par mois (pour être éligible au compte gratuit de BforBank). Ceux qui justifieront d’un revenu mensuel supérieur à 1 600€ se verront offrir une carte Visa Premier. Vous pouvez retrouver tous les détails et conditions d’éligibilité dans notre avis BforBank.

La seconde prime, d’un montant de 40€, sera versée pour l’ouverture d’un livret d’épargne chez BforBank. La condition d’obtention de ce bonus est très légère puisqu’il faudra seulement déposer 100€ sur ce dernier pour qu’il s’active – et pour qu’il donne le droit à cette prime. BforBank versera cette prime dans le mois suivant l’activation du compte.

En plus de cette rémunération gonflée sur le livret d’épargne, ce dernier offre aussi au client la possibilité d’obtenir une rémunération plus élevée sur les deux premiers mois suivants l’ouverture de ce dernier. Le client bénéficiera d’un taux à 2% brut annuel sur les 2 premiers mois, dans une limite de 75 000€ de capital déposé. Après cette période, la rémunération revient au niveau standard, soit 0,1% brut par an.

Pourquoi choisir une banque en ligne ?

En moyenne, les clients d’une banque en ligne économisent entre 150€ et 200€ de frais bancaires chaque année par rapport à un établissement bancaire traditionnel. Le cas de BforBank, les clients qui sauront justifier d’un revenu mensuel minimum pourront bénéficier d’un compte et d’une carte bancaire gratuite – ainsi que toutes les opérations du quotidien sans aucun frais. Avec ce niveau d’excellence, elle se positionne ainsi dans le top des meilleures banques en ligne du marché.

Au niveau de l’accompagnement de ses clients, BforBank n’a rien négligé : un support téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 8h à 21h, et le samedi de 9h à 18h. Les clients peuvent également solliciter les conseillers spécialisés de la banque en ligne par email, courrier ou via les réseaux sociaux. BforBank a été élue par le passé deux fois comme le « Service Client de l’Année » dans sa catégorie, et cela en dit long sur la qualité de son assistance.

