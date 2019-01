Bien plus qu’une souris, le « Computer Mouse » est un véritable ordinateur

Electric Grenade est un inventeur qui a beaucoup d’imagination ! Il a récemment posté sur YouTube une vidéo qui explique la façon dont il a conçu la « Computer Mouse », un véritable ordinateur portable intégré dans une souris. Une technologie qui va mettre à mal nos smartphones en matière d’informatique transportable ?

Un accessoire original

La souris fait incontestablement partie des accessoires les plus importants jamais inventés en matière de nouvelles technologies. Mais est-il encore possible de la modifier pour lui faire dépasser le stade de « simple accessoire » ? C’est le défi relevé par le YouTuber Electronic Grenader qui a construit une souris qui peut non seulement contrôler un ordinateur mais se révèle également être un ordinateur complet et indépendant qui embarque un écran et un clavier. Le produit final est un peu plus volumineux qu’une souris traditionnelle et chaque composant a dû être fait sur-mesure.

Une souris qui tourne sous Linux

Le « Computer Mouse » est contenu dans un boîtier imprimé en 3D qui embarque un petit clavier rétractable (lui aussi imprimé en 3D), un Raspberry Pi Zero, et un écran OLED de 1,5 pouce d’une définition de 128 x 128 pixels (pour ceux qui ont souscrit à Netflix pour profiter des contenus en très haute définition, cela risque d’être compliqué). L’ordinateur intégré dans la souris dispose d’un processeur monocœur de 1GHz avec 512MB de RAM et est alimenté par une batterie de 500 mAh.

Ce petit ordinateur de poche peut faire tourner plusieurs dérivés de Linux mais sera en revanche limité en puissance puisqu’il a tendance à planter dès que la demande en ressources est trop importante : ne comptez pas jouer à Minecraft plus de 15 secondes. Mention spéciale au clavier également qui semble compliqué à utiliser et pas vraiment ergonomique.

Toutefois, le résultat final est vraiment original et montre qu’il n’est pas nécessaire de disposer de matériel puissant pour être créatif.

