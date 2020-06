Bientôt, de la TV en direct sur Amazon Prime Video ?

Amazon Prime Video est aujourd’hui considéré comme l’un des principaux concurrents de Netflix. Mais bientôt, le service pourrait également empiéter sur les platebandes des apps comme YouTube TV ou Molotov en diffusant du contenu TV en direct. Pour le moment, Amazon n’a pas encore officiellement évoqué cette nouvelle direction. Cependant, comme le rapporte le site The Verge, des offres d’emploi postées par l’entreprise, ainsi que des informations publiées par le site Protocol, suggèrent qu’Amazon est bien en train de développer une fonctionnalité de diffusion de contenu TV en direct.

The Verge indique que l’une des annonces d’Amazone indique que celui-ci est à la recherche d’un employé qui sera chargé de « redéfinir la façon dont les clients regardent le contenu télévisé de diffusion linéaire 24/7 », et de « concevoir l’expérience client de bout en bout pour la façon dont les clients découvrent et regardent le contenu TV linéaire ». Les annonces indiqueraient aussi qu’Amazon Prime Video souhaite « construire des systèmes de catalogue linéaire de nouvelle génération pour fournir la meilleure expérience de télévision linéaire aux clients Prime Video. » Et le site Protocol indiquerait qu’Amazon est en train de négocier des licences afin de pouvoir diffuser les programmes des chaînes de télévision.

Bientôt, la télé sur Amazon ?

Si ce n’est pas la première fois qu’Amazon s’intéresse à la diffusion en direct, la diffusion de programmes de télé linéaire serait un changement de direction radical pour son service Amazon Prime, qui est souvent comparé au service de la vidéo à la demande de Netflix. Néanmoins, cela serait un autre moyen pour le géant du e-commerce d’attirer ou de retenir les utilisateurs dans son écosystème de services. Et comme YouTube TV aux États-Unis ou Molotov en France, Amazon devrait être en mesure de proposer une interface plus ergonomique qui permettra aux internautes de regarder la télévision.

Sinon, pour rappel, actuellement, Amazon s’intéresserait aussi aux podcasts. Il y a un mois, nous relayions une rumeur selon laquelle l’entreprise aurait contacté des agences et des producteurs afin d’acquérir des contenus qui pourront être distribués sur la plateforme de livres audio Audible.