Bientôt, des extensions qui pourront se greffer à la voix de Siri ?

Cette semaine, une vague de rumeurs et de fuites, sur les nouveautés qui pourraient arriver sur l’écosystème d’Apple, a circulé sur la toile. Ainsi, nous avons récemment appris que la firme de Cupertino pourrait proposer une prise en charge des souris et de pavés tactiles sur l’iPad, proposer d’importantes mises à jour pour iMessage, ou encore lancer une fonctionnalité de suivi du sommeil pour l’Apple Watch.

Et visiblement, Apple travaille aussi sur des améliorations pour Siri. En effet, dans un article publié hier, le site MacRumours indique que la firme développerait actuellement un nouveau framework baptisé « VoiceProvider » qui permettrait aux développeurs de proposer des extensions pour la voix de l’iPhone.

Ces extensions pourraient être disponibles sous forme d’applications sur l’App Store et une fois installées, celles-ci pourraient proposer des voix alternatives à celles qui sont proposées par Apple.

Améliorer Siri grâce aux développeurs tiers ?

Cela pourrait aider à prendre en charge des langues ou des dialectes qui ne sont pas pris en charge par la firme de Cupertino, mais des entreprises pourraient également être en mesure d’ajouter des voix de célébrités.

Et si cette nouveauté est prévue pour iOS 14, MacRumours n’exclut pas l’idée que VoiceProvider pourrait aussi devenir une API pour les enceintes HomePod.

Bien entendu, l’information, cependant, n’est pas officielle. De ce fait, celle-ci est encore à considérer avec prudence. D’ailleurs, il est aussi possible qu’Apple modifie ses plans.

En tout cas, on s’attend à ce qu’avec iOS 14, Apple continue d’améliorer Siri. Si utiliser un iPhone a beaucoup d’avantages, l’assistant proposé par Apple est souvent considéré comme moins performant que ceux de Google ou d’Amazon.

Apple pourrait éventuellement dévoiler ses prochaines nouveautés, dont celles pour Siri, lors de la prochaine conférence WWDC pour les développeurs. Cependant, étant donné la série d’annulations qu’on a observée dernièrement à cause de l’épidémie de coronavirus, il ne serait pas surprenant qu’Apple décide également d’annuler son événement.

Pour rappel, Google et Facebook ont déjà annulé les leurs, la Google I/O et la conférence Facebook F8, à cause de l’épidémie. D’autres événements importants, comme le festival Coachela ou la Game Developers Conference, ont été repoussés.