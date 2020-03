Une meilleure prise en charge pour la souris sur iPadOS 14 ?

L’année dernière, Apple a apporté pas mal d’expériences optimisées pour les tablettes, avec la mise à jour iPadOS. Grâce à celle-ci, l’iPad propose une interface plus proche de celle des ordinateurs, ainsi qu’une prise en charge des souris.

Cependant, pour le moment, la prise en charge des souris sur les tablettes d’Apple est encore assez rudimentaire. Il s’agit d’une fonctionnalité d’accessibilité qui ne fait que simuler l’action d’un doigt sur l’écran tactile.

Mais cette année, la firme de Cupertino pourrait améliorer cette prise en charge de la souris sur l’iPad afin que celle-ci se rapproche de la prise en charge des souris (et des pavés tactiles) sur les Mac.

Il y a deux semaines, nous relayions une rumeur selon laquelle le prochain clavier pour iPad pourrait être doté d’un pavé numérique. Or, si Apple propose un tel clavier pour ses tablettes, celui-ci proposera aussi, forcément, une prise en charge digne de ce nom pour les souris et les pavés tactiles.

Et cette semaine, les choses se précisent. Cette fois-ci, les indices proviennent du logiciel. Nos confrères de 9to5Mac affirment avoir pu analyser des éléments de code destinés à iOS 14. Et ce code suggèrerait qu’Apple se prépare à lancer les fonctionnalités du curseur auxquelles on est familier sur les macs, sur iPadOS 14. Cependant, sur l’iPad le curseur disparaîtrait lorsqu’on ne déplace pas celui-ci, mais réapparaîtrait immédiatement lorsqu’on utilise la souris ou le pavé tactile.

Comme sur les ordinateurs, l’iPad aurait plusieurs types de pointeurs. Par exemple, on pourrait avoir la flèche classique par défaut, ou une main lorsqu’on est sur le point de cliquer sur un lien. Et comme sur les ordinateurs, il y aurait un clic gauche et un clic droit.

Apple : vers une convergence entre les iPad et les ordinateurs

Si Apple a toujours exclu l’idée de fusionner ses systèmes d’exploitation pour les tablettes et pour les Mac, la firme souhaite cependant faire converger les deux plateformes.

Par exemple, avec le projet Catalyst, Apple développe un outil qui permet de créer des applications pour Mac à partir du code des applications Mac.

Et si l’iPad et ses applications prennent en charge la souris, il sera encore plus facile de convertir des applications pour les tablettes en applications pour les ordinateurs sur lesquels il n’y a pas d’écran tactile.