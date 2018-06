Bientôt la fin de l’âge des consoles ?

Êtes-vous prêt à dire adieu à votre Xbox One ou à votre PlayStation 4 ? Pas encore ? Rassurez-vous, vous avez sans doute encore quelques années devant vous. Mais, le changement est en route…

Vers la domination du streaming

C’est Yves Guillemot, le PDG du studio Ubisoft qui l’annonce dans une interview accordée au site de Variety. Pour lui, les consoles sont amenées à disparaître au profit du streaming.

Ce dernier a indiqué : « Je pense que nous allons voir arriver une autre génération, mais il est probable qu’il y ait de moins en moins de produits physiques. Avec le temps, je pense que le streaming deviendra de plus en plus accessible et permettra de se passer de matériel à la maison. Il y aura une prochaine génération de consoles, puis ce sera le streaming pour tous ».

Une plus grande accessibilité des jeux

Le mouvement a déjà été amorcé avec des plateformes comme Yéti, Playstation Now, GeForce Now, Shadow… Pour autant, la bascule complète semble encore difficile à imaginer. C’est sans doute parce que l’on reste encore sur un marché de niche à l’heure actuelle. Pour réussir la transition, il faudra remplir plusieurs conditions parmi lesquelles une amélioration des connexions internet permettant de jouer sans temps de latence ou presque.

Un autre paramètre important est à prendre en compte, les futurs jeux pour un monde sans console devront être beaucoup plus accessibles. L’idée étant d’y jouer depuis un smartphone, une tablette ou depuis n’importe quel écran… Des contraintes qui paraissent encore incompressibles à l’heure actuelle, mais le changement devrait tout de même arriver rapidement.

Paradoxalement, on voit ce changement se dessiner peu à peu, alors que dans le même temps, on assiste à une véritable résurgence des consoles rétro. Il s’agit toutefois d’un marché complètement différent, misant sur la nostalgie. A moins que celles-ci ne disparaissent aussi au profit d’une plateforme streaming dédiée aux jeux rétro…