Bientôt un implant bionique pour rendre les expressions aux victimes de paralysie faciale

Des scientifiques ont mis au point un implant cérébral qui pourrait redonner une symétrie au visage des personnes atteintes de paralysie faciale. Le dispositif est qualifié de visage bionique.

Un implant cérébral pour un visage bionique en cas de paralysie faciale

Il existe différentes formes de paralysie faciale. Celles-ci touchent généralement la moitié du visage ou une partie seulement de la face. Cette affection est notable car la personne a perdu la motricité d’une partie de son visage, donnant à celui-ci une absence de symétrie. On le note notamment au niveau de la bouche, des mouvements des sourcils, des joues, etc. L’acteur américain Sylvester Stallone, par exemple, souffre de paralysie faciale depuis sa naissance. C’est ce qui lui donne un air de loubard et une bouche si particulière. La vie des personnes atteintes par cette pathologie pourrait être améliorée par un implant cérébral.

Les scientifiques ayant mis au point cet implant cérébral l’ont qualifié de « visage bionique ». Selon l’article publié dans la revue « Plastic and Reconstructive Surgery », cet implant imite les signaux électriques du cerveau, afin de restaurer la fonctionnalité des muscles souffrant de la paralysie du visage.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel système est mis au point. Cependant, les tentatives précédentes ont échoué, donnant des mouvements non naturels, asymétriques et même parfois involontaires. Le prototype d’implant mis au point donne des résultats plus lisses, naturels et symétriques. Une grande avancée pour la paralysie faciale donc mais qui n’est pas encore prête à être utilisée.

Prochaine étape : des essais sur l’homme

Les scientifiques sont toutefois loin de pouvoir proposer une solution pour un traitement clinique. Les tests n’ont été menés, jusqu’à présent, que sur des souris de laboratoire. Le visage bionique doit d’abord être testé sur des volontaires avant d’envisager d’implanter un tel dispositif comme thérapie de la paralysie faciale.

Pour le Dr Nate Jowett, auteur de l’étude : « Bien que l’objectif ultime de la réanimation soit de restaurer le mouvement dynamique de l’ensemble de la musculature faciale, la restauration de trois mouvements faciaux symétriques – soulèvement des sourcils, clignement des yeux et sourire – améliorerait considérablement les résultats ». Notez que d’autres implants cérébraux sont aussi en phase de test comme par exemple pour l’épilepsie, l’homme bionique c’est donc pour bientôt…