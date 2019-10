Bientôt une nouvelle variante de la Tesla Model 3 ?

C’est une pratique courante chez certains constructeurs qui visent les marchés chinois et moyen-orientaux : offrir des versions spécifiques de certains de leurs modèles adaptées à ces régions. La plupart du temps il s’agit de variantes plus luxueuses et rallongées de leurs berlines les plus prisées. Alors que ces versions « executive » sont parfois disponibles en Europe et aux USA, c’est en Chine qu’elles sont les plus répandues, à l’instar par exemple de l’Audi A8 L ou encore de la Porsche Panamera Executive.

Tesla avait également sacrifié à cette exigence en proposant dès 2015 une version spéciale de sa Model S, sans toutefois modifier l’empattement de la voiture, mais en proposant une banquette arrière spécifique.

Une Tesla Model 3 à rallonge ?

Cette fois ce sont des prototypes de Tesla Model 3 avec un empattement potentiellement plus long qui ont été repérés en Chine, ce qui a rapidement fait naitre une rumeur selon laquelle Tesla pourrait offrir cette variante en option. En Chine, il n’est pas rare que les gens aisés aient un chauffeur, c’est pourquoi certains constructeurs automobiles haut de gamme ont adapté leur offre dans le pays afin de concentrer l’expérience sur la banquette arrière plutôt que sur le siège du conducteur.

Avec le démarrage de la production de la Model 3 à la Gigafactory 3 de Shanghai, la rumeur court que Tesla proposerait une version à empattement plus long avec un siège arrière plus grand pour le marché chinois. La photo de la voiture au deuxième plan montre notamment une custode arrière masquée, ce qui pourrait être le signe de la volonté de camoufler la présence de places arrières plus profondes.

Il est cependant difficile d’affirmer avec certitude que cette Model 3 rallongée est une réalité, car l’effet d’optique provoqué par les camouflages des voitures photographiées peut être trompeur, et ce d’autant plus qu’il s’agirait probablement d’une version haut de gamme et plus chère de la Model 3, ce qui serait contradictoire avec les déclarations d’Elon Musk qui avait affirmé que Tesla ne prévoit de fabriquer que des versions d’entrée de gamme de la Model 3 à Shanghai.

Cela étant, sachant que la Model 3 est de loin la meilleure vente de Tesla, à tel point qu’elle cannibalise une Model S en fin de vie (en tout cas dans la version actuelle, sortie 2012 et seulement liftée en 2016), il ne paraitrait pas totalement délirant que sur certains marchés la Model 3 la remplace en se déclinant en différentes carrosseries.