Bientôt une tablette Android qui se transforme en deuxième écran pour votre laptop ?

Utiliser un second écran est l’une des façons de doper la productivité lorsqu’on travaille sur un ordinateur. Malheureusement, s’il est facile d’avoir un second écran lorsqu’on travaille dans le même bureau tous les jours, cela est plus compliqué si on doit tout le temps se déplacer. Mais pour ceux qui ont vraiment besoin d’un second écran, il est déjà possible de transformer les tablettes Android ou iOS en seconds écrans pour les ordinateurs portables, grâce à des applications. Pour faciliter encore davantage cet usage des tablettes, Lenovo pourrait sortir une tablette sous Android conçue pour servir de second écran.

C’est en tout cas ce qu’indique le site XDA dans un article publié il y a quelques jours. Celui-ci cite plusieurs sources qui auraient eu accès à des documents sur cette future tablette Lenovo. Celle-ci pourrait être appelée Lenovo Yoga X et lorsqu’on souhaite l’utiliser comme second écran pour un ordinateur, il suffirait de connecter les deux appareils avec un câble micro-HDMI.

Dès qu’il est connecté via HDMI à un ordinateur, l’appareil basculerait automatiquement du mode tablette Android vers un mode second écran. Et le tactile permettrait de configurer des paramètres comme la luminosité, le contraste, etc.

Un produit très intéressant pour le télétravail ?

Étant donné que des logiciels permettent déjà d’utiliser les tablettes comme second écran, il est possible que Lenovo mette en avant le fait que grâce à la liaison HDMI, l’expérience sera plus fluide sur son produit.

Mais pour le moment, comme ces informations ne proviennent pas d’une source officielle, celles-ci sont encore à considérer avec prudence. Et XDA précise qu’il est possible que les documents qu’il a relayés concernent un concept qui n’a pas encore été validé, et qui pourrait donc ne pas être lancé. En tout cas, un produit comme celui évoqué par cette rumeur pourrait bien intéresser les télétravailleurs qui peuvent travailler de n’importe où, et qui ont besoin d’un second écran facile à transporter.

Sinon, pour rappel, récemment, nous avons publié un article indiquant une hausse importante des ventes de PC lors du second trimestre 2020 due au télétravail et à l’enseignement à distance.