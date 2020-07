Oui, le télétravail a bien propulsé les ventes de PC dans le monde

À cause de la pandémie, de nombreuses entreprises ont recours au télétravail (et certaines personnes pourront même continuer à travailler chez eux après la crise). Et comme on pouvait s’y attendre, cela a dopé les ventes d’ordinateurs dans le monde. Alors qu’on est habitué à voir des baisses des ventes de PC (et des hausses des ventes de smartphones), au second trimestre, les sociétés IDC et Gartner indiquent dans leurs rapports que les expéditions d’ordinateurs ont augmentés durant cette période.

Gartner évoque un total de 64,8 millions d’unités, soit une hausse de 2,8 % par rapport au deuxième trimestre 2019. IDC, de son côté, indique que le total des expéditions aurait atteint 72,3 millions d’unités durant le second trimestre, ce qui correspondrait à une hausse de 11,2 % en glissement annuel. Dans tous les cas, les deux rapports évoquent le télétravail et l’enseignement à distance comme étant l’une des raisons de cette augmentation des expéditions d’ordinateurs.

Des changements à court terme ?

« Le deuxième trimestre de 2020 a représenté une reprise à court terme pour le marché mondial des PC, tirée par une croissance exceptionnellement forte dans la région EMEA », a déclaré Mikako Kitagawa, directeur de recherche chez Gartner. « Après que la chaîne d’approvisionnement des PC a été gravement perturbée au début de 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, une partie de la croissance ce trimestre était due aux distributeurs et aux canaux de vente au détail qui ont réapprovisionné leurs approvisionnements à des niveaux presque normaux. En outre, la croissance des PC mobiles a été particulièrement forte, tirée par plusieurs facteurs, notamment la continuité des activités pour le travail à distance, l’éducation en ligne et les besoins de divertissement des consommateurs. »

Mikako Kitagawa prévient néanmoins que cette augmentation des ventes d’ordinateurs portables ne devrait pas se poursuivre à long terme, étant donné que celle-ci correspondait seulement aux besoins à court terme des entreprises. De son côté, Jitesh Ubrani directeur de recherche pour Mobile Device Trackers d’IDC, se demande si cet élan va se poursuivre après le mois de juillet, alors que le monde entre en récession.

Sinon, on notera aussi que juste avant la pandémie, les ventes de PC étaient assez bonnes, grâce à la fin de prise en charge de Windows 7 par Microsoft, ce qui a obligé de nombreuses entreprises à acheter des machines compatibles avec Windows 10.