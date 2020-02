Bill Gates vient de se faire un petit cadeau « écologique » à 644 millions de dollars

L’hydrogène, tout le monde en parle, et certains voient en ce mode d’énergie le seul qui soit à la fois écologique et réellement efficient, par comparaison notamment à la voiture électrique à batteries au lithium telle qu’elle se développe actuellement. Mais l’hydrogène impose des contraintes de coûts et de sécurité qui pour d’autres paraissent difficilement compatibles avec une expansion tous azimuts auprès du grand public.

Pour les transports collectifs, de marchandises, et des engins de taille plus importante, cela parait en revanche plus envisageable. Y compris pour les jouets de milliardaires se découvrant subitement une âme d’écolo. C’est le cas de Bill Gates, qui, selon nos confrères du Guardian, a récemment passé commande d’un sympathique petit yacht de 112 mètres entièrement propulsé à l’hydrogène liquide.

L’Aqua (c’est son nom, what else ?), qui avait été dévoilé l’année dernière au salon nautique de Monaco, le Monaco Yacht Show, par le cabinet de design néerlandais Sinot, dispose de cinq ponts et peut accueillir 14 invités en plus des 31 membres d’équipage (ce qui fait en passant deux membres par passager, tranquillou). Mais sa caractéristique la plus importante se trouve sous le capot. Le yacht embarque deux réservoirs de 28 tonnes scellés sous vide, refroidis à -253 degrés centigrades et remplis d’hydrogène liquide, ce dernier faisant fonctionner le navire en produisant de l’énergie pour les deux moteurs et les hélices d’un mégawatt grâce à des piles à combustible embarquées, qui combinent l’hydrogène et l’oxygène pour produire de l’électricité.

L’engin de luxe au look résolument futuriste, facturé la bagatelle de 588 millions d’euros, devrait faire ses débuts en mer en 2024. Il pourrait atteindre une vitesse de 17 nœuds (environ 30 km/h) et parcourir 6000 kilomètres, soit environ la distance de Londres à New York, avec un plein de carburant. Afin de ne pas finir comme le Titanic, il disposerait également d’une réserve de diesel en raison de la rareté des stations de ravitaillement en hydrogène.

Bill Gates a déjà montré de l’intérêt pour les énergies alternatives en investissant entre autres dans Heliogen, une start-up californienne qui vise à transformer la lumière du soleil en une source de chaleur de plus de 1 000 °C qui pourrait contribuer à remplacer les combustibles fossiles.