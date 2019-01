Bird Box : 45 millions de visionnages, et alors ?

Bird Box, un bon film ?

C’est un peu la grande sortie de Netflix. Bird Box représente le summum de ce que Netflix peut sans doute produire à la maison à l’heure actuelle. Sur le papier, il faut jouer les difficiles pour ne pas être curieux. Un bonne tête d’affiche en la personne de Sandra Bullock et un scénario pour le moins séduisant. Le périple d’une mère de famille qui doit se déplacer avec sa famille les yeux bandés. Une mystérieuse force peut en effet causer la mort de ceux qui gardent les yeux ouverts.

Voici le synopsis :

Alors qu’une mystérieuse force décime la population mondiale, une seule chose est sûre : ceux qui ont gardé les yeux ouverts ont perdu la vie. Malgré la situation, Malorie trouve l’amour, l’espoir et un nouveau départ avant de tout voir s’envoler. Désormais, elle doit prendre la fuite avec ses deux enfants, suivre une rivière périlleuse jusqu’au seul endroit où ils peuvent encore se réfugier. Mais pour survivre, ils devront entreprendre ce voyage difficile les yeux bandés.

Avouez-le, vous avez envie d’en savoir plus, de l’ajouter à votre liste de films à regarder sur la plateforme de streaming. Et après tout, pourquoi ne le feriez-vous pas ? Selon Netflix, le film a été vu par 45 millions de comptes, une semaine après sa sortie. L’annonce date du 28 décembre, le total doit donc être plus élevé, notamment grâce à la publicité qui lui a été faite ces derniers jours.

L’absence de transparence de Netflix

Pour autant, difficile de s’emballer et de vouloir comme le font certains médias placer le film au rang d’œuvre, au niveau de Stranger Things ou encore d’Orange is The New Black. Notamment parce que nous n’avons pas de comparaison possible à l’heure actuelle. On ignore combien il y a de comptes sur Netflix à l’heure actuelle. Un abonné peut très bien avoir plusieurs comptes et il y avait en octobre dernier 137 millions d’abonnés sur la planète.

Comme Netflix a bien parlé de 45 millions de comptes et pas d’abonnés, difficile de vraiment se projeter. Surtout, on n’a pas forcément envie de vouloir se réjouir trop vite avec Netflix. Pour la simple et bonne raison que la plateforme communique uniquement sur les chiffres qui l’intéresse et ne joue pas la carte de la transparence…