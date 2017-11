Le Bitcoin, miracle économique et désastre écologique ?

Fabriquer des Bitcoins requiert une puissance de calcul de plus en plus phénoménale, et donc de puissants ordinateurs fortement consommateurs d’énergie. Un impact sur l’environnement qui commence à devenir préoccupant.

Au moment où j’écris ces lignes, le cours du Bitcoin vient de frôler les 7400 dollars, soit près de 7 fois sa valeur de Janvier dernier. Mais plus la demande croît, plus il faut « produire ». Et produire, ou plutôt miner des Bitcoin requiert une puissance de calcul qui augmente elle aussi au fil de l’évolution de la popularité de la star des cryptomonnaies.

Car le Bitcoin n’est plus seulement une monnaie « virtuelle » ou numérique. Il est devenu en quelques mois une valeur spéculative sur laquelle certains investissent en espérant faire rapidement plusieurs fois la culbute. Et on peut les comprendre : ceux qui ont investi 100 dollars en Bitcoins en janvier 2012 ont gagné 113529.16 dollars à ce jour, soit une plus-value de… 113529.16%. De quoi aiguiser quelques appétits.

Malheureusement tout a un prix, et toute dématérialisée qu’elle soit, cette monnaie commence à coûter chez aussi à l’environnement. Selon Motherboard, une seule transaction en Bitcoin consommerait aujourd’hui autant d’énergie qu’une maison individuelle en une semaine.

Depuis 2015, la consommation d’électricité de Bitcoin est particulièrement élevée par rapport aux moyens de paiement numériques classiques. En effet, le prix en dollars du bitcoin est directement proportionnel à la quantité d’électricité qui peut être utilisée de façon rentable pour l’exploiter. Au fur et à mesure que le prix augmente, les mineurs augmentent la puissance de calcul pour produire les nouveaux bitcoins et les frais de transaction.

L’équivalent de la consommation annuelle du Nigeria pour produire des Bitcoins

L’analyste en cryptomonnaies Alex de Vries, de Digiconomist, estime qu’au cours actuel, il serait profitable pour les mineurs de Bitcoin de consommer plus de 24 térawatt-heures d’électricité par an alors qu’ils sont en compétition pour résoudre des énigmes cryptographiques de plus en plus complexes en vue de miner toujours plus de Bitcoins. C’est à peu ce que le Nigeria, un pays de 186 millions d’habitants, consomme en… un an !

Un chiffre qui équivaut en moyenne à 215 kilowattheures (KWh) de courant utilisé par les mineurs pour chaque transaction Bitcoin, sachant il y a actuellement environ 300 000 transactions par jour. Comme le ménage américain moyen consomme en moyenne 901 KWh par mois, chaque transfert de bitcoin représente suffisamment d’énergie pour faire fonctionner une maison confortable, et tout ce qu’elle contient, pendant près d’une semaine. Sur une plus grande échelle, l’indice de De Vries montre que les mineurs de bitcoin dans le monde entier pourraient utiliser suffisamment d’électricité pour alimenter à tout moment environ 2,26 millions de foyers américains.

En d’autres termes, l’exploitation minière globale de Bitcoin représente un minimum de 77 KWh d’énergie consommée par transaction de Bitcoin.

L’estimation la moins optimiste de Digiconomist pour les coûts énergétiques par transaction s’établit maintenant à environ 215 KWh d’électricité. C’est plus que suffisant pour remplir deux batteries Tesla, faire fonctionner un réfrigérateur congélateur pendant une année complète ou faire bouillir 1 872 litres d’eau dans une bouilloire, soit en ce qui me concerne, vingt années de consommation de thé au petit déjeuner. Juste pour une transaction.

Alors bien sûr, il faudrait pouvoir mettre ces chiffres en perspective avec le coût écologique de la production de toutes les autres monnaies, et aussi avec celui de l’extraction de l’or, pour avoir une vraie comparaison. Mais il semblerait que ces données ne soient pas disponibles. On sait en revanche que le coût énergétique des recherches Google sur une année correspond à la consommation électrique d’un pays comme le Laos.

Faudra-t-il un jour fabriquer de nouvelles centrales électriques juste pour fournir l’énergie nécessaire aux mineurs de cryptomonnaies ?