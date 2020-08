Black Adam : le casting du film DC Comics de Dwayne Johnson prend de l’ampleur

On ne sait pas encore si Dwayne Johnson fera un jours ses débuts dans le Marvel Cinematic Universe même si le sujet a déjà été abordé avec Kevin Feige. Une chose est toutefois sûre pour l’instant, son avenir super-héroïque s’inscrit du côté de DC Comics où il va incarner le personnage de Black Adam. Si le film s’annonce très prometteur au vu des images qui ont déjà été diffusées, on ne connaît pas encore grand chose pour ce qui est du casting. The Rock va multiplier les rôles étant aussi producteur exécutif du projet, comme pour tous ses films.

Dwayne Johnson sera bien accompagné

Une des grandes inconnues se trouve toutefois jusque-là du côté du casting. Quels acteurs pour accompagner Dwayne Johnson ? Shazam ! / Zachary Levi ne devrait pas être du rendez-vous, pas pour le premier film en tout cas.

Mais, Dwayne Johnson pourra à la place donner la réplique à Atom Smasher / Noah Centino, un personnage capable de contrôler sa taille et sa force. Mais, plus largement, c’est la Justice League of America qui sera présente à l’écran. Un nom qui évoque beaucoup de choses pour les fans des comics, mais ne restreint pas vraiment le panel des super-héros. Doctor Fate, Hawkman, Hawkgirl, Sandman ou encore Green Lantern sont certains des noms qui ont été associés à ce groupe de super-héros.

Or, pour ce qui est du personnage de Hawkman, le casting aurait déjà été fait du côté de DC Comics, il s’agit d’Alexander Skarsgård, que l’on a notamment pu voir dans True Blood ou encore Tarzan. Le personnage qu’il incarne à l’écran, a déjà été vu ailleurs à l’écran, notamment dans la série Smallville et dans un crossover d’Arrow avec The Flash. Rendez-vous en décembre 2021 pour le retrouver.