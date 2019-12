Black Adam veut donner une nouvelle dimension aux films adaptés des comics

On va être honnêtes. On adore vous parler du film Black Adam, dont la sortie chez DC Comics se rapproche à grandes enjambées. Avec un Dwayne Johnson des grands jours et un univers de comics qui prend enfin son essor, DC Comics a tout pour toucher le jackpot et impacter durablement l’avenir des films adaptés de comics au cinéma. Mais on imagine sans doute mal à quel point cela peut être vrai. Lawrence Sher, le directeur de la photographie du projet a donné quelques détails particulièrement séduisants à ce niveau.

Black Adam, une petite révolution cinématographique

Selon le site américain Collider, il a discuté récemment avec des fans à l’occasion d’une diffusion du film Joker. Un succès au box-office, qui paverait selon lui la voie à une révolution plus profonde du genre.

Un des choses qui m’intéressent est de savoir comment nous pouvons continuer à modifier ce qu’est un film adapté d’un comic book. Bien sûr, vous voulez que ce soit divertissant et qu’il rapporte une somme d’argent décente. Le film ne peut donc pas être trop éloigné des standards, aller trop loin et faire fuir les gens. Mais pouvons-nous faire quelque chose d’inventif ? C’est notre objectif.

C’est déjà lui qui avait travaillé sur le film Joker, on peut donc pressentir que sa patte se fera à nouveau sentir sur Black Adam. Il bénéficie aussi du soutien de Dwayne Johnson avec lequel il a travaillé par le passé. Pour son travail sur le Joker, il a notamment revendiqué une certaine capacité à faire disparaître la dimension « cartoonesque » du personnage pour le parer d’authenticité. Il voulait d’ailleurs initialement le tourner sur du film 70 mm, en hommage aux années 70. Un format particulièrement apprécié des cinéphiles mais qui vient aussi avec ses contraintes techniques. Une vision qui a été recalée par Warner Bros. Et si ce n’était que partie remise ?