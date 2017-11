Black Friday : le DJI Mavic Pro Combo à 888€ au lieu de 1499€ 🔥

Le prix le plus bas jamais constaté sur le pack complet DJI Mavic Pro Combo.

Le bon plan du jour est juste incroyable. Le pack Fly More Combo du Mavic Pro est en réduction aujourd’hui à 888,77 € avec le code HKMavicC. L’offre est limitée à 500 unités, mais elle devrait expirer très rapidement.

L’offre est plus qu’intéressante quand on sait que le pack combo contient le Mavic Pro, la télécommande, 3 batteries, un hub de chargement, plusieurs hélices de remplacement et une sacoche de transport.

Pour profiter de l’offre, dont la quantité est très limitée, il vous faut remplir la case dans le panier avec le code HKMavicC pour bénéficier du prix de 888,77 €.

Si vous préférez commander le Mavic Pro seul, il est également disponible en vente flash à 734,00 € avec le code OctAllezdjisim.

Comme d’habitude quand vous commandez chez Gearbest, nous vous conseillons vivement de choisir la livraison « french line » pour être livré par Colissimo. Pour avoir une garantie complète et pouvoir remplacer votre drone en cas d’accident pendant 12 mois, nous vous conseillons très fortement de souscrire à un DJI Care sur le site officiel de la marque.

Profiter de l’offre