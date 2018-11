Black Friday Rakuten : les 3 offres immanquables du jour

Comme d’habitude avec Rakuten il vous faut devenir membre du Club Rakuten (gratuit et sans engagement) pour bénéficier de tous les bons d’achat. Pour rejoindre le Club, c’est ici que ça se passe.

Dyson V8 Absolute

La première offre majeure du jour concerne le Dyson V8 Absolute qui voit son prix tomber à 349,99€ + 55,50€ remboursés en bons d’achat sur votre première commande grâce au code DYSON. Avec un prix public de 529€, la réduction est donc conséquente. Par rapport au Dyson V7, il apporte une aspiration encore meilleure et une autonomie allongée. L’un des grands points forts des aspirateurs-balais Dyson est leur format compact, il ne prendra pas de place dans votre intérieur.

iPad 2018 32 Go

La seconde offre porte sur le tout nouvel iPad 2018 avec 32 Go de stockage. Habituellement vendu 359€, il est proposé aujourd’hui à 291,99€ + 46,05€ remboursés en bons d’achat. La version en promotion chez Rakuten est la grise, et les 46€ de bons d’achat vous permettront d’acheter par la suite une smart cover pour le protéger.

Samsung Gear S3 Frontier

La Gear S3 Frontier est une montre connectée Samsung compatible avec iOS et Android. Tournant sous le système d’exploitation Tizen, elle est disponible aujourd’hui uniquement à 177,99€ seulement avec 28,95€ remboursés en bons d’achat. Lancée à 399€, on peut désormais la trouver aux alentours de 200€. Avec cette promotion, son rapport qualité-prix devient plus qu’intéressant.

15€ offerts pour toute commande de 99€ minimum avec le coupon BF18. Coupon utilisable sur une seule et unique commande, limitée aux 2500 premières utilisations sous réserve d’inscription au Club Rakuten. Offre non cumulable avec tout autre coupon. Frais de port non inclus. Offre valable le vendredi 23 novembre 2018 de 00h00 à 23h59.

Article réalisé en partenariat avec Rakuten