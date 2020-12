Black Mirror : le créateur de la série prépare un documentaire parodique sur 2020

« 2020, même les créateurs de Black Mirror n’auraient pas pu l’imaginer mais ils ont quelque chose à ajouter ». C’est ainsi que Netflix a dévoilé « Mort à 2020 », un faux documentaire satirique consacré à cette année « que vous voulez vraiment effacer de votre mémoire ». Charlie Brooker, le créateur de Black Mirror est donc en charge de ce projet que le service de streaming nous promet inoubliable.

Mort à 2020.

Par les créateurs de Black Mirror.

Prochainement. pic.twitter.com/O9okKArrV8 — Netflix France (@NetflixFR) December 7, 2020

Les créateurs de Black Mirror ont pris l’habitude de nous surprendre

Pour cela, le britannique pourra compter sur une distribution de choix. On annonce ainsi la présence de Samuel L. Jackson, Hugh Grant, ou encore Joe Keery connu pour son interprétation de Steve Harrington dans Stranger Things. D’autres têtes d’affiche bien connues des amateurs de séries seront aussi de la partie comme Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Diane Morgan (After Life) ou encore Tracey Ullman (Ally McBeal).

On peut s’attendre à un format qui reproduira les codes du documentaire mais dont le ton sera volontiers satirique. Le spectateur aura ainsi affaire à des experts fictifs qui commenteront de manière décalée sur les grands événements de cette année si particulière.

Dans une interview accordée à Vulture, Hugh Grant est d’ailleurs revenu sur ce projet et sur son rôle : « Charlie Brooker a écrit un documentaire parodique sur 2020. C’est pour Netflix, et j’y joue un historien qui revient sur les événements marquants de l’année. J’y suis repoussant ! Vous apprécierez ma perruque », a-t-il expliqué.

On ignore pour l’heure quand ce film sera diffusé mais il ne faut sûrement rien attendre cette année. Certains évoquent le second semestre 2021 comme une date de lancement crédible.

Netflix et Charlie Brooker sont habitués à créer l’événement en utilisant des formats originaux. On se souvient par exemple de l’épisode spécial de Black Mirror : Bandernach, sorti fin 2018. Interactif, il permet aux spectateurs de faire des choix d’histoire et propose pas moins de cinq fins alternatives ainsi qu’une fin secrète. De quoi changer nos habitudes tout en maintenant intact l’engouement autour de la série.