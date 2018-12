Un épisode surprise de Black Mirror sur Netflix en décembre ?

Il se pourrait bien que Black Mirror fasse un grand retour au mois de décembre, alors que personne ne s’y attendait. En effet, plusieurs rumeurs sur le sujet circulent, mais également une capture d’écran qui aurait été postée sur un des comptes Twitter officiels de Netflix. Sur celle-ci, l’on peut lire le nom de ce potentiel épisode surprise. Si l’on en croit cette capture, l’épisode Bandersnatch serait donc diffusé sur la plateforme de streaming à la date du 28 décembre.

NEW BLACK MIRROR IN 4 WEEKS LADIES pic.twitter.com/l68SCGhX7p — karz (@langdonsslut) 29 novembre 2018

Comme l’explique l’auteur de la capture d’écran, le tweet a été rapidement supprimé par Netflix.

Black Mirror : épisode spécial ou la saison entière ?

Néanmoins, cette capture d’écran laisse planer un doute sur le réel contenu qui sera vraisemblablement partagé sur Netflix. En effet, cette ligne présente sur la capture d’écran peut aussi bien désigner le nom d’un épisode spécifique de Black Mirror partagé à cette date que le premier d’une longue série. L’on peut ainsi se demander si la plateforme ne prévoit pas de partager l’entièreté de la saison 5 juste après Noël.

De plus, un autre tweet partagé par le compte officiel de Netflix laisse entendre que les utilisateurs auront droit à un contenu encore mystérieux. Dans son annonce des nouveaux films et séries de décembre, la plateforme de streaming fait apparaître une dernière ligne où des suites de points d’interrogation remplacent le nom d’un contenu ainsi que sa date de sortie. Si l’on en croit la charte graphique utilisée par Netflix dans ce court GIF, il pourrait s’agit là d’un épisode spécial, comme Les Nouvelles aventures de Sabrina, ou d’une saison entière, comme Le Parfum (Saison 1). Les contenus listés apparaissent aussi par date de sortie, ce qui concorderait avec la capture d’écran évoquant la sortie de Black Mirror le 28 décembre. Enfin, la légende du tweet de Netflix précise qu’ « À Noël, on n’est jamais au bout de nos surprises », une phrase lourde de mystère qui pourrait aller dans ce sens.

À Noël, on n’est jamais au bout de nos surprises. pic.twitter.com/0EtCFZkEJs — Netflix FR & BE (@NetflixFR) 28 novembre 2018

Pour rappel, Netflix travaille également à faire évoluer Black Mirror, si bien que la série dystopique devrait devenir plus interactive, à la façon d’un livre dont vous êtes le héros. Nul doute que cela apporterait encore plus de saveur à un contenu qui vise déjà avec brio les dérives induites par les technologies.

Source