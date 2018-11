Films, séries… Quelles nouveautés Netflix en décembre ?

Comme à son habitude, Netflix fait évoluer son immense catalogue de films, des séries et de documentaires afin de proposer de nouveaux contenus. Surprise, il n’y a pas tant de films de Noël que le mois dernier, certainement car la majorité a déjà été ajoutée. Néanmoins, Netflix lance tout même une nouvelle série baptisée Dogs of Berlin, ainsi qu’un épisode inédit (spécial Noël, tout de même) des Nouvelles Aventures de Sabrina. La saison 3 de la série populaire Dix pour cent est également au programme pour mi-décembre.

Si vous souhaitez naviguer facilement parmi les différentes catégories de Netflix afin de trouver un type de contenu spécifique, n’hésitez pas à consulter la liste des codes secrets.

Les séries Netflix qui débarquent en décembre 2018

• Bates Motel — Saison 5 : 1er décembre

• Dogs of Berlin — Saison 1 : 7 décembre

• C’est du Gâteau spécial fêtes : 7 décembre

• Pine Gap — Saison 1 : 7 décembre

• The Ranch — Saison 6 : 7 décembre

• Plan Cœur : 7 décembre

• Memories of Alhambra – saison 4 : 11 décembre

• La Fête à la maison, 20 ans après – Saison 4 : 14 décembre

• Les Nouvelles Aventures de Sabrina – Épisode spécial Noël : 14 décembre

• Les Voyageurs du Temps – Saison 3 : 14 décembre

• The Protector : 14 décembre

• Dix pour cent – Saison 3 : 15 décembre

• Terrace House Opening New Doors — Saison 5 : 18 décembre

• Diablero — Saison 1 : 21 décembre

• Alexa & Katie — Saison 2 : 26 décembre

• You — Saison 1: 26 décembre

• Salvation — Saison 1 : 30 décembre

Les films Netflix qui débarquent en décembre

• Selma : 1er décembre

• Les Rois Mages : 1er décembre

• Le Programme : 1er décembre

• Super Noël : 1er décembre

• Whiplash : 1er décembre

• Les Suffragettes : 1er décembre

• Une merveilleuse histoire du temps : 2 décembre

• Dumplin’ : 7 décembre

• Mowgli : la Légende de la Jungle : 7 décembre

• Remastered Who Killed Jam Master Jay ? : 7 décembre

• Un Noël cinq étoiles : 7 décembre

• Star Trek Into Darkness : 12 décembre

• L’Accusé : Meurtre et Injustice dans une petite ville : 14 décembre

• Roma : 14 décembre

• Springsteen on Broadway : 16 décembre

• 50 Nuances de Gris : 18 décembre

• Bird Box : 21 décembre

• Struggle : la vie et l’art perdu de Szukalski : 21 décembre