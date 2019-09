Black Panther et Captain Marvel ont failli ne jamais voir le jour

Bob Iger prépare sa sortie. Son contrat à la tête de Disney arrive à son terme en 2021 et le big boss peut jeter un regard satisfait sur les dernières années. C’est ce qu’il faut dans son autobiographie, The Ride of a Lifetime : Lessons Learned From 15 Years as CEO of the Walt Disney Company. L’occasion de dévoiler aussi quelques informations inédites sur certains grands succès Marvel comme Captain Marvel ou Black Panther.

Bob Iger s’est battu pour Captain Marvel et Black Panther

On y apprend donc que les deux films ont failli ne jamais voir le jour. Pour comprendre le contexte, il est nécessaire de revenir en 2015. A l’époque, Disney décide de séparer Marvel Studios et Marvel Entertainment. L’objectif est de donner plus de contrôle créatif à Kevin Feige qui enchaîne les succès dans le MCU.

Mais cette décision est surtout liée au fait que Bob Iger a été forcé d’intervenir à l’époque. Un responsable (non nommé) ne voulait pas que les films Black Panther et Captain Marvel voient le jour. La raison ? Selon cette personne, les films mettant en avant des super-héroïnes et des acteurs noirs étaient voués à l’échec au cinéma. Face aux réticences, Kevin Feige aurait été à deux doigts de claquer la porte. C’est à ce moment-là que Bob Iger est intervenu pour lui accorder plus d’indépendance.

J’ai été dans ce business assez longtemps pour connaître tous ces arguments qui sont ressassés, et les reconnaître pour ce qu’ils sont : de vieux arguments. Vieux et déconnectés de la réalité de ce qu’est notre monde ni de ce qu’il devrait aspirer à devenir.

Quand on sait la rentabilité qu’ont eu les films Black Panther et Captain Marvel, difficile de ne pas y voir une nouvelle trace de l’incroyable talent de Kevin Feige pour sentir les tendances.