Black Panther : vers un changement de héros dans la phase 4 de Marvel

La sortie de Black Panther dans les salles a apporté un vent de fraîcheur sur le MCU. En battant de nombreux records, le film a aussi permis de prouver que la prise de risques payait. Chadwick Boseman a offert une performance XXL ensuite reproduite dans Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War et Avengers: Endgame. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il est installé ad vitam aeternam dans le rôle. Loin de là.

Black Panther, un rôle plus qu’une personne

Pour comprendre, il faut se souvenir que le Black Panther au Wakanda est plus un rôle, une fonction, qui se transmet plutôt qu’un simple personnage. Une situation qui le rend unique en son genre dans le MCU. Deux autres personnes y ont déjà prétendu dans le premier Black Panther : Killmonger et M’Baku.

Chadwick Boseman devrait continuer à être le Black Panther dans le second film, prévu à l’horizon 2021 dans les salles de cinéma. Mais son avenir au-delà de cette date semble plutôt compromis. En effet, Nate Moore, le producteur de Black Panther et de plusieurs autres films du MCU considère que le rôle va passer à d’autres personnages.

Le Black Panther est un manteau autant qu’une personne, alors rien ne nous limite, car la vérité est qu’il existe de nombreuses façons de retourner au Wakanda, de passer un bon moment et de continuer à explorer les thèmes qui ont donné autant d’importance au premier.

Or, selon le site We got this covered, un nom revient en boucle du côté des studios Marvel : Shuri, la soeur de T’Challa, la passionnée de technologie. Une passation de pouvoir qui pourrait arriver dès l’épisode 2 ou bien dans une suite éventuelle. Chadwick Boseman resterait lui roi du Wakanda.